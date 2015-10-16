توضیح سرپرست استقلال درباره سرقت از وسایل این تیم در فرودگاه

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرقت بخشی از وسایل تیم استقلال در فرودگاه مهرآباد، اظهار کرد: پنجشنبه که برای بازی با پدیده از فرودگاه مهرآباد راهی مشهد بودیم، اتفاق کوچکی رخ داد و چند دست لباس از استقلال را سرقت کردند.

وی افزود: با این حال مشکل خاصی نیست. در جلسه هماهنگی بازی، با ناظر مسابقه صحبت کردیم و مشکلی نیست. فقط یکی، دو دست لباس بود که این مسئله را حل کردیم.

سرپرست تیم استقلال درباره شرایط این تیم برای بازی با پدیده هم، تاکید کرد: ما در این تعطیلی ۲۰ روزه برای بازیکنان کار بدنی در نظر گرفته بودیم ولی متاسفانه تیم کامل نبود. به عنوان مثال روزبه چشمی را ساعت ۲۲ پنجشنبه به اردوی تیم رساندیم. همچنین خسرو حیدری و امید ابراهیمی چهارشنبه به ما ملحق شدند و فقط یک نرمش ساده انجام دادند. ما از نظر تاکتیکی کار خاصی نکرده‌ایم.

پورحیدری با انتقاد از تعطیلات بلندمدت لیگ، گفت: واقعا قدیم هم اینطور نبود که لیگ را یک دفعه ۲۰ روز تعطیل کنند. متاسفانه الان به اسم تیم ملی هر کار می‌کنند و ما هم کاری از دستمان بر نمی‌آید.