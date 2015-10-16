به گزارش خبرنگار مهر، بازار کالاهای اساسی همچنان سوت و کور است. خرید و فروش صورت می‌گیرد اما نه به اندازه آن چیزی که فروشندگان انتظار دارند و بازار را به رونق و تحرک وا می‌دارد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای که این روزها توانسته‌اند نقش زیادی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم داشته باشند، حتی کار و بار سوپرمارکت‌ها را هم در این کسادی بازار، کسادتر کرده اند. حال دیگر، مردم حتی برای خرید کوچکترین وسیله مورد نیاز خود هم راه فروشگاه‌ها را در پیش می گیرند.

البته شاید این موضوع خوشایند مسئولان بازرگانی کشور هم باشد؛ مسئولانی که همیشه نالان از تعداد زیاد واحدهای صنفی پراکنده در سطح شهر هستند و همیشه می‌گویند که اگر به ازای هر ۱۰۰ نفر در دنیا یک سوپرمارکت وجود داشته باشد، اکنون در ایران، هر ۳۵ نفر، یک سوپرمارکت دارند. بنابراین شاید بهترین راه برای ساماندهی آنها، همان چیزی باشد که الان دارد اتفاق می افتد و اقبال نسبت به فروشگاههای زنجیره‌ای، گوی سبقت را در رقابت، از سوپرمارکت‌ها ربوده است.

از این که بگذریم، حال و روز پاییزی بازار کالاهای اساسی، هم روایتی شنیدنی دارد. رکود و جو پاییزی در بازارهای مختلف، سایه‌اش را گسترده‌تر کرده و اکنون حتی بازار کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم را هم زیر بال و پر خود گرفته است. دیگر نه خبری از سبدهای کالایی مملو از کالاها است و نه خبری از ذخیره سازی کالاهای اساسی از سوی مردم و تبدیل شدن خانه ها به انبارهای کوچک.

هر کس، هر قدر که خرید می‌کند، مایحتاج روزانه یا شاید حداکثر هفتگی‌اش باشد اما این روند حداقل در سال‌های گذشته، کمتر دیده می شد. بیشتر اوقات، مردم ایران را به مصرف گرایی محکوم می کردند و اسراف را در آنها بالا می دیدند اما اکنون شاید این روند اندکی اصلاح شده باشد و رکود و شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، مردم را به سمت بهینه خرید کردن و بهینه مصرف کردن سوق داده است.

گشت و گذاری در میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای که این روزها سهم زیادی در تامین مایحتاج مردم دارند، نشان می دهد که کالاهای تخفیفی، دیگر پای ثابت فروشگاه‌ها شده اند و مدت‌ها است که همان کالاها، با همان قیمت و همان شرایط و وضعیت، در وسط فروشگاه‌ها و در کنار صندوق‌های مکانیزه محاسبه قیمت کالا و صدور فاکتور باقی مانده اند و چشم نوازی می کنند.

البته شاید در روزهای اولی که این سبدهای تخفیفی در فروشگاه‌ها گذاشته شدند، نظر بیشتر مردم را به خود جلب می کرد و همه می‌خواستند از این فرصت استفاده کرده و در شرایطی که پول بیشتری می پردازند، کالای کمتری هم بخرند اما اکنون این سبدها آنقدر عادی شده اند که می توانند بگویند که پای ثابت فروشگاه‌ها شده اند.

در این میان، تولیدکنندگان هم خود به این باور رسیده اند که بیایند و در بازار دست به کار شده و خود راهکارهایی را برای فروش بیشتر انتخاب کرده اند که یکی از آنها، همین سبدهای تخفیفی است که در آن کالاهای مختلف، با قیمت بسیار مناسب تر از زمان های دیگر، در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد اما گویا بازار راه دیگری را در پیش گرفته است و حالا حالا هم قصد ندارد که دست از لجبازی بردارد؛ بنابراین ترفندهای مختلف تولیدکنندگان هم دیگر جواب نمی دهد. به هرحال این حال و روز این روزهای بازار کالاهای اساسی است. گویا پاییز هم به بازار کالاهای اساسی پا گذاشته است.

قیمت انواع کالاهای اساسی در بازار

هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ممتاز مخلوط ۳۰ هزار و ۵۴۰ تومان، گردن گوساله ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان، ران ممتاز گوساله ۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان، خورشتی ممتاز گوساله ۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان، ران گوسفند (۸۰۰ گرمی) ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، آبگوشتی گوسفندی ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان و ماهیچه پلویی گوسفندی (۸۰۰ گرمی) ۳۶ هزار تومان است.

سینه مرغ بدون پوست ۱۸۰۰ گرمی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، مغز ران مرغ ۱۸۰۰ گرمی ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان، ران و سینه ۱۸۰۰ گرمی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، فیله مرغ ۹۰۰ گرمی ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان و جوجه کباب ۹۰۰ گرمی نیز ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان است.



بسته تخم‌مرغ ۳۰ عددی ۱۰۸۰۰ تومان، بسته ۹ عددی ۴۱۷۰ تومان، بسته ۶ عددی ۲۷۸۰ تومان، بسته ۱۵ عددی ۶۹۵۰ تومان، بسته ۲۴ عددی ۹ هزار تومان و هر بسته ۲۰ عددی تخم‌مرغ ۷۵۰۰ تومان است.



همچنین قیمت هر بسته قند ۷۰۰ گرمی ۳ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی ۲۴۰۰ تومان است. قیمت هر بطری روغن سرخ‌کردنی ۸۱۰ گرمی ۴۹۰۰ تومان، روغن سرخ‌کردنی ۱۳۵۰ گرمی ۷۴۱۰تومان، روغن سبوس برنج ۲ لیتری ۴۵۵۰۰ تومان، روغن مایع ۸۱۰ گرمی ۴۹۰۰ تومان، روغن کنجد ۴۵۰ گرمی ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان، روغن جامد ۶۹۰ گرمی ۴۸۶۰ تومان و روغن جامد با کره ۴.۵ کیلویی نیز ۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان است.



قیمت هر کیسه ده کیلویی برنج پرمحصول ۷۲ هزار تومان، کیسه ۵ کیلویی طارم دمسیاه ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طارم معطر ده کیلویی ۸۰ هزار و ۷۵۰ تومان، هاشمی ۵ کیلویی ۴۸ هزار و ۷۵۰ تومان، شیرودی ۵ کیلویی ۳۷ هزار و ۷۵۰ تومان، علی کاظمی ده کیلویی ۷۹ هزار تومان، هندی سوپرباسماتی معطر ۹ کیلویی ۴۸ هزار و ۴۵۰ تومان و رمضانی ده کیلویی ۶۱ هزار تومانی است.



لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی ۱۳۸۹۰ تومان، لپه ۹۰۰ گرمی ۸۵۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۹۲۵۰ تومان، عدسی ۹۵۰۰ تومان، نخود ۶۵۰۰ تومان، لوبیا جگری ۷۵۰۰ تومان، لوبیا کشاورزی ۱۰ هزار و ۸۵۰ تومان و لپه باقلاسبز ۵۰۰ گرمی ۱۰ هزار و ۹۵۰ تومان است.



قیمت کره ۱۰۰ گرمی ۲۳۰۰ تومان، شیراستریل ۱.۵ لیتری ۴۲۰۰ تومان، شیر نایلونی ۱.۵ درصدی ۱۵۰۰ تومان، ماست سون ۶۵۷۰ تومان، پنیر یواف ۱۰۰ گرمی ۱۱۰۰ تومان، پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی ۱۲۰۰ تومان، پنیر پروسس آمل ۴۰۰ گرمی ۵ هزار تومان، پنیر امگا سه ۵۵۰۰ تومان، شیر بطری ۹۰۰ سی‌سی سه درصد چربی ۲۳۰۰ تومان، شیر کم چرب ۲۲۰۰ تومان، شیر بطری پرچرب ۲۵۰۰ تومان، خامه عسلی ۱۲۰۰ تومان، خامه پاستوریزه ۱۲۰۰ تمان و خامه لیوانی ۱۰۰ گرمی ۱۲۰۰ تومان است.