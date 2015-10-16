اجرا نشدن قانون تعرفه پرستاری پس از گذشت ۸ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که سایت خانه پرستار آن را منتشر کرده است، عنوان شده با توجه به وعده های داده شده از جانب وزیر و معاونين وزارت بهداشت در مورد افزايش دريافتي پرستاران تا کنون هيچ اقدام شفافي در اين خصوص صورت نگرفته است.

در این نامه آمده است: عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که آذر سال گذشته خبر رفتن مفاد آن به شورای عالی بيمه از طرف وزارت بهداشت داده شده و حضرتعالي در مجلس از آن به عنوان طرح ناکار آمد و فقط در حد آمپول زدن عنوان کرده ايد و در حضور همکاران در ملاقات حضوري که با حضرتعالي داشتند از آن اظهار بي اطلاعي فرموديد و بعد از اتفاقات اخير در حوزه پرستاری از طرف وزارت بهداشت اعلام شده که اين قانون در سال جديد به شوراي عالی بيمه فرستاده شده در صورتي که رياست شوراي عالي بيمه اعلام کردند هنوز به دستشان نرسيده، در حالي که اين مورد به صورت طرح در مجلس به تاييد رسيده و به صورت قانون در آمده است، هرچند ۸ سال از زمان تصويب اين قانون مي گذرد ظاهرا عزمی برای اجراي اين قانون در وزارت بهداشت در اين دوره نیز وجود ندارد.

اجراي طرح مبتنی بر عملکرد که قانون خدمات کشوری در مورد اضافه کار که بايد جداگانه پرداخت شود و قانون ارتقا بهره وری کارکنان باليني نظام سلامت که بر کاهش ساعت کاری در ماده چهارم و پنجم تاکيد دارد را ناديده گرفته است.

طرح مبتنی بر عملکرد با آن فرمول هاي پيچيده که که از ابتدا تا انتها، نوعي مبارزه با شغل مقدس پرستاري محسوب می شود و پرستاران را که بايد با اتکا بر ذات مقدس الهي و با حمايت شما بزرگان و دست اندرکاران نظام سلامت با ابتکار و اعتقاد به مراقبت از بيماران بپردازند را در تلاطم دريافتی های گنگ و نامفهوم قرار داده و در واقع ايشان را به حسابداراني قوي مبدل ساخته تا از هر گوشه و کناري درصدد ايجاد دريافتي بيشتر باشند. از هزارن ايرادی است که بر اين طرح می توان گرفت.

اجراي طرح کمک پرستار که جزو رده هاي سازماني نظام سلامت نبوده و نوع رويکرد آموزشي و شرح وظايف اين عزيزان که توسط نهادي غير کارشناسي شده آموزش مي بينند و البته با مبالغ کلاني که از آنها جهت آموزش ۹ ماهه دريافت می شود از دل نگرانی هاي پرستاران است.

آيا آنچه که از طرف برگزار کنندگان اين طرح گفته می شود که قرار است که کارهای بر زمين مانده پرستاران را انجام دهند و کارشان هتلداری است، قبلا به عنوان کمک بهياران آموزش ديده در سطح کلان و آموزش صحيح از طرف نظام پرستاري در کشور نيستند؟

آيا ورود اين افراد باعث تضيعيف پايه های مراقبتي در نظام سلامت کشور نمي شود؟

اخيرا خبرهايی از سوی معاون پرستاری وزارت بهداشت در مورد شوراي سياست گذاری پرستاری اعلام شده است. آيا اين رويکرد در مبارزه با نظام پرستاري و در امتداد مهندسی انتخابات نظام پرستاری و حذف چهره های شاخص قرار ندارد؟

بي شک اگر اينگونه سياست ها در پرستاری کشور ادامه يابد باعث مهاجرت خيل عظيم پرستاران به خارج از کشور خواهد شد.