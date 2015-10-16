«دلال معروف» فوتبال با ۴۰ حکم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علیپور درباره مشکلات دلالی در فوتبال ایران، از دستگیری یک دلال خبر داد و اظهار کرد: چهارشنبه شب در ورزشگاه انقلاب کرج یکی از دلال‌های معروف که حدود ۴۰ حکم بازداشت و چند شاکی خصوصی داشت و همچنان در کنار یکی از باشگاه‌های لیگ یکی فعالیت می‌کرد، بازداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون سهمیه ورود بازیکنان به فوتبال قهرمانی و نیمه قهرمانی کمتر از ۵ هزار است، در حالیکه حداقل ۵ میلیون نفر علاقه مند به حضور در این حوزه هستند.

رئیس کمیته صیانت فوتبال علت ورود دلال ها به فوتبال کشور را نبود برنامه ریزی و سیستم خواند.

علیپور هم در ادامه گفت: ما به شناسایی مافیای فوتبال و پدرخوانده ها پرداختیم و دو سه سال است که فدراسیون به طور جدی جلوی اینگونه فعالیت‌ها را گرفته‌ است.

او به کنترل ورودی و خروجی تیم ها اشاره کرد و گفت: با همه اتفاقات متاسفانه مدتی است که فرصتی برای فعالیت دوباره دلال‌ها ایجاد شده است.

علیپور که پنجشنبه شب در شبکه خبر حضور یافته بود، افزود: ما لیست ۱۰۱ نفر داشتیم که چهارسال قبل به باشگاه‌ها اعلام شد که منع فعالیت در رابطه با دلالی داشتند.