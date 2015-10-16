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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۹

چهارشنبه و در ورزشگاه انقلاب کرج؛

«دلال معروف» فوتبال با ۴۰ حکم دستگیر شد

«دلال معروف» فوتبال با ۴۰ حکم دستگیر شد

رئیس کمیته صیانت از اخلاق حرفه‌ای فوتبال از دستگیری دلال معروف فوتبال با ۴۰ حکم بازداشتی و شاکی خصوصی خبر داد و گفت: این دلال معروف همچنان در کنار یکی از تیم‌های لیگی فعالیت می‌کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر،  علیرضا علیپور درباره مشکلات دلالی در فوتبال ایران، از دستگیری یک دلال خبر داد و اظهار کرد: چهارشنبه شب در ورزشگاه انقلاب کرج یکی از دلال‌های معروف که حدود ۴۰ حکم بازداشت و چند شاکی خصوصی داشت و همچنان در کنار یکی از باشگاه‌های لیگ یکی فعالیت می‌کرد، بازداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون سهمیه ورود بازیکنان به فوتبال قهرمانی و نیمه قهرمانی کمتر از ۵ هزار است، در حالیکه حداقل ۵ میلیون نفر علاقه مند به حضور در این حوزه هستند.

 رئیس کمیته صیانت فوتبال علت ورود دلال ها به فوتبال کشور را نبود برنامه ریزی و سیستم خواند.

علیپور هم در ادامه گفت: ما به شناسایی مافیای فوتبال و پدرخوانده ها پرداختیم و دو سه سال است که فدراسیون به طور جدی جلوی اینگونه فعالیت‌ها را گرفته‌ است.

او به کنترل ورودی و خروجی تیم ها اشاره کرد و گفت: با همه اتفاقات متاسفانه مدتی است که فرصتی برای فعالیت دوباره دلال‌ها ایجاد شده است.

علیپور که پنجشنبه شب در شبکه خبر حضور یافته بود، افزود: ما لیست ۱۰۱ نفر داشتیم که چهارسال قبل به باشگاه‌ها اعلام شد که منع فعالیت در رابطه با دلالی داشتند.

کد مطلب 2941815

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