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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

با نوای لای لای علی اصغر من؛

همایش شیرخوراگان حسینی در کرمانشاه برگزارشد

همایش شیرخوراگان حسینی در کرمانشاه برگزارشد

کرمانشاه- همایش شیرخوراگان حسینی با «نوای لای لایی علی اصغر من» و حضور ۱۰ هزار نفر از کودکان کرمانشاهی در استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شیرخوارگان حسینی صبح جمعه در محل ورزشگاه امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه  و همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در این همایش بیش از ۱۰ هزار کودک کرمانشاهی با مادرانشان که از عاشقان اهل بیت(ع) هستند حضور دا شته و مادران نوای «لای لای علی اصغر من» را به همدردی مادر جگر سوخته علی اصغر(ع) در صحرای کربلا سر می دهند.

مداح این همایش حاج یزدان ناصری است و طنین «لبیک یا حسین» حاضرین لبیکی دیگر بر آرمان های امام شهید و اهل بیتش در صحرای کربلاست.

شهرستانی، مدیردفتر نماینده ولی فقیه در استان و پسرش محمد علی شهرستانی، دیگر مداحان و روضه خوانان مجلس عزای علی اصغر شش ماهه هستند و سخنرانی این همایش را نیز مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه عهده دار شده است.

کد مطلب 2941816

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