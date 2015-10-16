همایش شیرخوراگان حسینی در کرمانشاه برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شیرخوارگان حسینی صبح جمعه در محل ورزشگاه امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه و همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در این همایش بیش از ۱۰ هزار کودک کرمانشاهی با مادرانشان که از عاشقان اهل بیت(ع) هستند حضور دا شته و مادران نوای «لای لای علی اصغر من» را به همدردی مادر جگر سوخته علی اصغر(ع) در صحرای کربلا سر می دهند.

مداح این همایش حاج یزدان ناصری است و طنین «لبیک یا حسین» حاضرین لبیکی دیگر بر آرمان های امام شهید و اهل بیتش در صحرای کربلاست.

شهرستانی، مدیردفتر نماینده ولی فقیه در استان و پسرش محمد علی شهرستانی، دیگر مداحان و روضه خوانان مجلس عزای علی اصغر شش ماهه هستند و سخنرانی این همایش را نیز مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه عهده دار شده است.