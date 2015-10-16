تدوین طرح دانشجوی چرخشی تا بهمن/ اجرا با دانشگاه تایلند

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح دانشجوی چرخشی در میان دانشگاه های دنیا اجرا می شود و دانشگاه تهران نیز برنامه دارد این طرح را با دیگر دانشگاه های جهان اجرایی کند.
وی خاطرنشان کرد: طرح اجرای پذیرش دانشجوی چرخشی دانشگاه تهران درحال تدوین است و امیداوریم تا بهمن ماه امسال نهایی شود که قرار است این برنامه در ابتدا با دانشگاه جامع تایلند اجرا شود.
رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: دانشگاه تهران جزء اتحادیه آسیا پاسیفیک است و برنامه داریم از طریق دانشگاه های عضو این اتحادیه اجرای طرح دانشجوی چرخشی را اجرایی کنیم.
نیلی احمدآبادی گفت: در این طرح دانشجو بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه محل تحصیل و بخشی از تحصیل خود را در دانشگاه دیگری می گذراند.
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