به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: درحال حاضر مشکلات زیست محیطی به شکلی است که حفاظت و صیانت از آن از عهده یک دستگاه اجرایی بر نمی آید.

وی افزود: از جمله مهمترین بخش هایی که در آلودگی محیط زیست دخیل هستند بخش صنعت است که هر چند استان اردبیل استان صنعتی نیست اما برخی واحدهای موجود موجب آلودگی محیط زیست شده اند.

به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان به منظور ترویج فرهنگ زیست محیطی در بین واحدهای صنعتی و خدماتی و انتقال تجارب مدیران واحدها، یک واحد صنایع سبز استان در قالب یک طرح ملی معرفی می کنیم.

موسوی تصریح کرد: متاسفانه از جمله مشکلات زیست محیطی بخش صنعت استان سطح پایین آگاهی و مسئولیت پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی است.

وی افزود: علاوه بر این در اغلب مواقع دغدغه های زیست محیطی در اولویت آخر واحد تولیدی است که موجب می شود بسیاری از مشکلات تشدید شود.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان با اشاره به انتشار فراخوان ثبت نام این گروه از صنایع در سایت سازمان محیط زیست تصریح کرد: معرفی صنایع سبز با هدف الگو سازی و معرفی واحدهایی است که در راستای حفاظت از محیط زیست خدماتی را انجام داده اند.

موسوی سه عامل آلاینده صنعتی را هوا، پسماند و فاضلاب برشمرد و تاکید کرد: واحدهای صنعتی علاقه مند می توانند تا ۲۰ آبان ماه سال جاری برای ثبت نام به سایت سازمان محیط زیست مراجعه کنند.