جزئیات توافق نهایی نفتی ایران-ژاپن/ اعلام زمان امضای قرارداد جدید

سید محسن قمصری در گفتگو با مهر درباره جزئیات توافق جدید نفتی بین ایران و ژاپن برای افزایش صادرات نفت خام در دوران پساتحریم، گفت: قراردادهای فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های ژاپنی تا آوریل ۲۰۱۶ میلادی معتبر است و قراردادهای جدید باید آوریل (معادل فروردین ماه ۱۳۹۵) امضا شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه هفته جاری و همزمان با سفر وزیر امور خارجه ژاپن به تهران توافق‌های جدیدی بین شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌های ژاپنی از جمله شواشل حاصل شد، تصریح کرد: بر این اساس، چنانچه تحریم‌های نفتی ایران تا فروردین ماه سال آینده لغو شود، قطعا قراردادهای جدیدی برای افزایش صادرات نفت به پالایشگرهای زآپنی امضا خواهد شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه اگر تحریم‌های فعلی تا فروردین ماه سال ۱۳۹۵ پابرجا باشد، قراردادهای فعلی ادامه می یابد، اظهار داشت: قطعا در صورت لغو تحریم‌ها حجم فروش و صادرات نفت خام ایران به ژاپن با افزایش قابل توجه ای روبرو می شود.

قمصری با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ایران جز یکی از ۶ کشور بزرگ صادرکننده نفت خام به ژاپن است، بیان کرد: قطعا با لغو تحریم ها امکان ارتقای جایگاه ایران به سومین و یا چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به ژاپن وجود دارد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از احتمال افزایش فروش نفت ایران به ژاپن تا سقف ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز در دوران پساتحریم خبر داد و افزود: ژاپنی‌ها قول مساعد برای افزایش واردات نفت خام در دوران پساتحریم را به ایران داده اند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون توافق‌های نهایی به منظور افزایش فروش نفت ایران به ژاپن انجام شده است، خاطرنشان کرد: با لغو تحریم‌ها، هرگونه افزایش صادرات نفت خام ایران به این کشور آسیایی تنها به شرایط بازار و مسادئل اقتصادی بستگی دارد.

به گزارش مهر، براساس گزارش امور اوپک و ارتباط با مجتمع انرژی وزارت نفت ایران، در طول چند ماه گذشته تاکنون تقاضا در بازار نفت ژاپن با افزایش همراه بوده به طوری که در ماه اوت سال جاری میلادی واردات طلای سیاه این کشور صنعتی آسیا با افزایش ۶۰ هزار بشکه (معادل چهار درصد رشد) به بیش از سه میلیون و ۴۹۵ هزار بشکه در روز رسیده است.

در شرایط فعلی عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت خام به ژاپن است به طوری که در ماه اوت سال‌جاری میلادی حجم فروش نفت این کشور به ژاپن با افزایشی ۲۲۲ هزار بشکه ای و ثبت رشدی ۲۳ درصدی همراه بوده و هم اکنون عربستان سهمی ۳۴ درصدی از بازار نفت ژاپن را در اختیار دارد.

پس از عربستان سعودی، امارات متحده عربی با صادرات روزانه ۸۷۰ هزار بشکه ای سهمی ۲۵ درصدی را در بازار نفت ژاپن را در اختیار گرفته و این در حالی است که در ماه اوت سال جاری حجم صادرات نفت امارات به ژاپن با کاهشی ۴۵ هزار بشکه ای همراه بوده است.

قطر با صادرات ۳۵۹ هزار بشکه ای حدود ۱۰ درصد و روسیه با صادرات ۱۸۷ هزار بشکه ای سهمی حدود ۵.۵ درصدی از بازار نفت ژاپن را در اختیار دارند.

با این وجود، در طول یک ماه گذشته حجم صادرات طلای سیاه قطر به ژاپن با کاهشی ۶۵ هزار بشکه ای و معادل ۱۵ درصدی همراه بوده اما بر خلاف قطری‌ها، حجم صادرات نفت خام روسیه به سرزمین آفتاب تابان با افزایشی ۵۵ هزار بشکه ای و از رشدی حدود ۲۹ درصدی برخوردار است.

در نهایت کویت و ایران هم از سهمی به ترتیب ۵.۴ و ۵.۱ درصدی در بازار نفت زاپن برخوردار هستند و پیش بینی می‌شود با قوت گرفتن لغو تحریم‌ها و روابط سنتی و تاریخی نفتی بین تهران-توکیو به زودی شاهد امضای قراردادهای جدید و افزایش صادرات نفت خام ایران به شرقی ترین بازار جهان باشیم.

در این بین قطعا ایران می تواند با استفاده از فرصت طلایی سطح روابط بالای سیاسی و اقتصادی تهران- توکیو استفاده بهینه ای داشته باشد که در این صورت، رقابت جدید ایران با پنج کشور عضو اوپک در بازار نفت ژاپن بیش از گذشته شدت می گیرد.