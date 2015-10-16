به گزارش خبرنگار مهر، در حالی این روزها در محافل دولتی و خصوصی بحث خروج اقتصاد از رکود بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده که بخش مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی حدود سه سال است که درگیر رکود بوده و این رکود در تمامی بخش‌های خرید وفروش و ساخت و ساز دیده می‌شود.

زئیس جمهور سال گذشته در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود عنوان کرد که براي خروج از شرايط فعلي نياز به لوكوموتيوهايي داريم به عنوان پيشران كه ان‌شاءالله حركت كنند و زنجيره پشت سر خودشان را بكشانند و بتوانند حركت در بخش‌های مختلف به وجود بياورند.

براین اساس، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی همواره بر این موضوع تاکید دارد که بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصادی، یکی از بازارهایی است که می‌تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند؛ به همین دلیل بهترین راهکار برای خروج از اقتصاد از رکود، خارج کردن مسکن از رکود است.

بنابراین بازار مسکن که به طور مستقیم با ۱۵۰ شغل ارتباط دارد و می‌تواند صنایع زیادی را از رکود خارج کند، از بازارهایی است که سهم عمده‌ای در خروج از رکود اقتصادی دارد. برهمین اساس، به همین دلیل متولیان این بخش معتقدند که دیگر وقت آن است که اقداماتی برای تحرک این بازار انجام شود.

در حدود سه سال گذشته، صنایع مصالح ساختمانی یکی از بازارهایی بوده که تحت تاثیر مستقیم رکود قرار گرفته و فروش آنها به شدت کاهش یافته است، همچنین کارگران ساختمانی که از این محل کسب درآمد می کنند هم گروه دیگری هستند که از رکود بخش مسکن، زیان دیده اند.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان مسکن هم تحت تاثیر این رکود به شدت با مشکل مواجه شده اند به طوری که حجم زیادی از ساختمان‌های احداث شده از سوی انبوه سازان به فروش نرسیده و متقاضیان رغبتی به بازار نشان نمی دهند.

رکود مسکن در صنایع مختلف اختلال ایجاد کرد

در این رابطه جمشید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از ادامه رکود بازار مسکن، اظهار داشت: رکود در بخش‌های مختلف مسکن اختلال ایجاد کرده و کارخانجاتی که از سرمایه ملی کشور تشکیل شده‌اند، با مشکلات زیادی مواجه هستند که این ناشی از رکود صنعت ساختمان است.

وی با تاکید بر اینکه حدود ۴۰ درصد از مردم، اجاره نشین هستند و باید برای تامین مسکن آنها چاره ای اندیشید، افزود: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم باید مورد توجه دولت قرار گیرد که در این راه باید تولید مسکن تقویت شده و از بخش خصوصی حمایت کرد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه قوانین خوبی در کشور وجود دارد که به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: بخش مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم با ۳۰۰ شغل مرتبط است که رونق مسکن می تواند این صنایع را هم با رونق مواجه کند.

تحریک تقاضا در بخش مسکن

همچنین حسن محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصاد، گفت: اگر بخواهیم از این شرایط اقتصادی خارج شویم، یکی از راهکارها و اصول به حرکت درآوردن اقتصاد، فعال کردن بخش مسکن است.

وی با بیان اینکه بخش مسکن باتوجه به طولانی شدن دوران رکود سه ساله نیاز به تحریک تقاضا دارد، افزود: باید تقاضا تحریک شود تا آپارتمان‌هایی که در این سه سال ساخته شده است، به فروش برسد، ضمن آنکه به تقاضای انباشته شده مسکن در این مدت، پاسخگو باشد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه یکی از اصول اولیه برای خروج از رکود اقتصاد، تحریک بازار مسکن است، اظهار داشت: ما با هر دو سیاست پرداخت تسهیلات به سازندگان و خریداران موافقیم، چرا که در نهایت موجب رونق بازار مسکن می شود.

محتشم با اعلام اینکه هر دو این تسهیلات با استقبال مواجه می شود، گفت: پرداخت تسهیلات به هر دو گروه می تواند شرایط کنونی را تغییر داده و اقتصاد را از حالت رکود خارج کند، درواقع اگر این دو عامل اثر گذار تحریک شود و پول به بخش مسکن بیاید، در بخش تولید با حرکت قابل توجهی روبرو می‌شویم.