بازیکنان تیم ملی فوتسال خسته بودند/سرعت بازی باید دست خودمان باشد

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز اردوی تیم ملی فوتسال ایران برای بازی با ایتالیا، اظهار کرد: ما روز گذشته (پنجشنبه) تمریناتمان را استارت زدیم ولی به خاطر اینکه در چند روز گذشته باشگاه‌ها در تمریناتشان به بازیکنان خود فشار آورده بودند، نتوانستیم کار خاصی انجام بدهیم. به هر حال ما باید شرایط باشگاه‌ها را هم درک کنیم.

وی افزود: تمرینات اصلی ما امروز و فردا برگزار می‌شود و در مجموع چهار جلسه تمرین خواهیم داشت. سپس بامداد یکشنبه عازم فلورانس ایتالیا خواهیم بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال درباره دیدار با تیم ملی روسیه و اینکه این بازی چه کمکی به او کرده است، گفت: به هر حال روسیه فرصت بسیار خوبی بود تا نقاط ضعفمان را بشناسیم. باید در این دو روز روی این نقاط ضعف کار کنیم. هرچند برطرف کردن آن آسان نیست ولی باید در جهت حل آن حرکت کنیم. یکی از این نکات این است که بتوانیم سرعت بازی را در کنترل خودمان بگیریم و هر موقع که لازم بود سرعت بدهیم و هر موقع که لازم بود، سرعت آن را کم کنیم.