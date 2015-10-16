فعالان کوهنوردی شهرستان کرج گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی بامداد امروز جمعه در قالب یک نمایشگاه و در ۲۶ غرفه برپا شد و گروه های فعال کوهنوردی و صخره نوردی کلانشهر کرج اقدامات و فعالیت های خود را در قالب فیلم و بروشور به شهروندان معرفی کردند.

رییس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان کرج در خصوص کم وکیف برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: هر ساله با فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش و روز کوهنورد فعالان کوهنوردی کرج با هدف معرفی تلاش های صورت گرفته و جذب افراد علاقمند اقدام به برپایی نمایشگاه می کنند.

مولا افزود: امسال نیز این برنامه با همکاری هیئت کوهنوردی استان البرز و شهرداری کرج برگزار می شد و گروه های مختلف کوهنوردی فعال کرج توانمندی‌های خود را در معرض دید عموم قراردادند.

وی با بیان اینکه زمان این نمایشگاه محدود است، گفت: صبح جمعه هر هفته جمع زیادی از شهروندان مسیر کوه عظیمیه را برای فعالیت ورزشی انتخاب می کنند و جمعیت هدف ما برای جذب افراد به کوهنوردی حرفه ای همین طیف هستند.

مولا ادامه داد: بسیاری از قهرمانان رشته های کوهنوردی، صخره نوردی و سنگ نوردی از میان همین افراد علاقمند به کوهپیمایی معرفی شده اند لذا برپایی این نمایشگاه در مسیرمنتهی به کوه بر همین اساس بوده است.

وی در پایان با بیان اینکه کرج منطقه مستعدی برای فعالیت کوهنوردی است، گفت: افراد زیادی در این منطقه مشغول به کوهنوردی و سایر رشته های مرتبط هستند با این حال باید با اجرای برنامه های متنوع بعد همگانی این ورزش را تقویت کنیم و به سمتی برویم که گروه های کوهنوردی بیشتری در این کلانشهر شکل بگیرد.