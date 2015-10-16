به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت الاسلام شکرالله دانش ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) گفت: باتوجه به اینکه هیئت های مذهبی در استان سازماندهی شده اند و هم اکنون شورا هیئات مذهی در تمام شهرستان های استان فعال هستند و کانون مداحان نیز در شهرستان ها شکل گرفته، انتظار میرود امسال متفاوت از سال های گذشته و با کیفیت و کمیت مناسب تری برنامه های سوگواری ،سخنرانی،روضه و تعزیه برگزار شوند.

وی افزود: هیئت های مذهبی در تمام شهرها و روستاها باید زمینه حضور سخنوران و خطبای مذهبی را فراهم کنند تا مجالس سیدالشهداءآگاهی بخش و معرفت افزا باشد.

حجت الاسلام دانش تاکید کرد: هیئتها ضمن توجه به مسائل عاطفی ، احساسی و گریه و عزاداری ، برنامه های عقیدتی ، اخلاقی ،مناسک و احکام دینی و آموزه های قرآنی را نیز مدنظر قرار دهند.

وی در خصوص عملکرد مداحان عزیز گفت: مداحان اهل بیت (ع)با افزایش سطح مطالعات دینی و استفاده از منابع و کتب مذهبی و مقاتل، مستند خوانی کنند و از طرح مسایل ضعیف و یا اشعار کم محتواکه باعث وهن عقاید مذهبی میشوند بپرهیزند.

معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس اضافه کرد: در برنامه های هیئت های مذهبی باید مسائل خانواده و تربیت دینی کودکان و نوجوانان لحاظ شود. افزایش سطح محتوی و قالب برنامه های دینی باید به شکل جذاب و غنی باشد که نوجوانان و جوانان را به حضور در مجالس دینی راغب کند.

وی گفت: هیئت های مذهبی باید از هرگونه عمل و یا حمل هر شیئی که باعث وهن عقاید و عزاداری اهل بیت (ع) شود بپرهیزند وازمشاورین روحانی ائمه جمعه و جماعات مدرسین حوزه های علمیه در جهت رشد و تعالی برنامه های مذهبی خود کمک بگیرند.