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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

معاون تبلیغات اسلامی فارس:

هیئت‌ها از خرافات و اوهام در ایام محرم جلوگیری کنند

هیئت‌ها از خرافات و اوهام در ایام محرم جلوگیری کنند

شیراز - معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: هیئت‌ها از خرافات و اوهام در ایام محرم جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت الاسلام شکرالله دانش ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) گفت: باتوجه به اینکه هیئت های مذهبی در استان سازماندهی شده اند و هم اکنون شورا هیئات مذهی در تمام شهرستان های استان فعال هستند و کانون مداحان نیز در شهرستان ها شکل گرفته، انتظار میرود امسال متفاوت از سال های گذشته و با کیفیت و کمیت مناسب تری برنامه های سوگواری ،سخنرانی،روضه و تعزیه برگزار شوند.

وی افزود: هیئت های مذهبی در تمام شهرها و روستاها باید زمینه حضور سخنوران و خطبای مذهبی را فراهم کنند تا مجالس سیدالشهداءآگاهی بخش و معرفت افزا باشد.

حجت الاسلام دانش تاکید کرد: هیئتها ضمن توجه به مسائل عاطفی ، احساسی و گریه و عزاداری ،  برنامه های عقیدتی ، اخلاقی ،مناسک و احکام دینی و آموزه های قرآنی را نیز مدنظر قرار دهند.

وی در خصوص عملکرد مداحان عزیز گفت: مداحان اهل بیت (ع)با افزایش سطح مطالعات دینی و استفاده از منابع و کتب مذهبی و مقاتل، مستند خوانی کنند و از طرح مسایل ضعیف و یا اشعار کم محتواکه باعث وهن عقاید مذهبی میشوند بپرهیزند.

معاون فرهنگی پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس اضافه کرد: در برنامه های هیئت های مذهبی باید مسائل خانواده و تربیت دینی کودکان و نوجوانان لحاظ شود. افزایش سطح محتوی و قالب برنامه های دینی باید به شکل جذاب و غنی باشد که  نوجوانان و جوانان را به حضور در مجالس دینی راغب کند.

وی گفت: هیئت های مذهبی باید از هرگونه عمل و یا حمل هر شیئی که باعث وهن عقاید و عزاداری اهل بیت (ع) شود بپرهیزند وازمشاورین روحانی ائمه جمعه و جماعات مدرسین حوزه های علمیه در جهت رشد و تعالی برنامه های مذهبی خود کمک بگیرند.

کد مطلب 2941835

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