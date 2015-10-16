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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۷

سفر وزیر انرژی روسیه به ایران/افزایش مبادلات تجاری دوجانبه

سفر وزیر انرژی روسیه به ایران/افزایش مبادلات تجاری دوجانبه

«الکساندر نوواک» وزیر انرژی فدراسیون روسیه ۲۹ مهرماه( ۲۱ اکتبر) به ایران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت انرژی روسیه با انتشار بیانیه ای از سفر «الکساندر نوواک» به ایران خبر داد.

در این بیانیه 29 مهرماه(۲۱ اکتبر) سال جاری به عنوان تاریخ سفر اعلام شده است.

بر اساس این بیانیه، قرار است در جریان این سفر دو روزه، مناسبات مسکو و تهران و موضوعاتی چون افزایش مبادلات تجاری دو جانبه از سطح فعلی دو میلیارد دلار به ده میلیارد دلار در سال با یکدیگر مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

الکساندر نوواک در این سفر با «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 2941836

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