تربیت حسینی راهکار مقابله با ناتوی فرهنگی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر حسینی اراکی صبح جمعه در همایش شیرخوارگان حسینی که در محل سالن ورزشی امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد، گفت: هم اکنون دشمنان راه‌های دیگری را برای ضربه زدن به ما در پیش گرفته اند که از آن جمله می توان به رسانه‌های مجازی اشاره کرد.

وی افزود: رشد روز افزون رسانه‌های مجازی می تواند زمینه ساز ناتو فرهنگی باشد و به نوعی هجمه هایی که از این مسیر صورت می گیرد، چندان قابل کنترل نیست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تاکید کرد: در گذشته تهاجم دشمن به این گستردگی نبود اما هم اکنون فضای مجازی داخل یک گوشی موبایل جمع شده و به راحتی در دسترس کودکان است.

وی با بیان اینکه هدف دشمنان از هجمه های فرهنگی کم رنگ کردن اعتقادات مسلمانان است، تاکید کرد: فضای مجازی کنونی که در داخل یک گوشی جای گرفته است، قابل کنترل نیست و تنها تربیت حسینی است می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

حجت الاسلام حسینی اراکی افزود: اگر شما تربیت حسینی را به فرزندانتان بدهید می تواند آن را کنترل کند و بچه های من و شما را در مقابل این هجمه ها قرص و محکم و استوار نگه دارد.

وی افزود: اگر کسی معتقد باشد در خلوت هم از خدای خود شرمگین است و این مانع از گناه او خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تاکید کرد: تربیت و اعتقاد است که انسان را حفظ می کند و لذا باید از این مسیر غفلت نکنیم و گرنه می بازیم.

وی گفت: برای حرکت در مسیر درست و مقابله با این تهاجمات، زنان با حفظ حجاب اسلامی و تربیت اسلامی فرزندانشان می توانند راهگشا باشند.