راه اندازی آزمایشگاه های دارو/رتبه بندی آزمایشگاه کارخانجات

دکتر حسین رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: برنامه ای که ما داریم، این است که حداقل در تمامی قطب های دانشگاهی کشور دارای یک آزمایشگاه دارو باشیم.

وی با اعلام اینکه برای امسال راه اندازی ۱۰ آزمایشگاه دارو در دستور سازمان غذا و دارو قرار دارد، گفت: در حال حاضر بعضی از آزمایشگاه های تیپ ۲ و ۳، بر روی دارو نیز کار می کنند.

رستگار همچنین از نحوه ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های کارخانجات تولید محصولات سلامت محور خبر داد و افزود: روش های جدید کنترل فرآورده های بهداشتی و آرایشی، از دیگر برنامه هایی است که از طریق آزمایشگاه ها دنبال می شود.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه از همکاری با معاونت بهداشت وزارت بهداشت، با هدف ارتقای خدمات آزمایشگاهی خبر داد.