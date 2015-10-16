محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر برکناری ادموند بزیک از سرمربیگری تیم فوتبال امید پرسپولیس اظهار کرد: به نظرم نباید بگوییم بزیک برکنار شده است. پُست او فقط جابجا شده و جمشید شاه محمدی به عنوان جانشینش انتخاب شده است! بزیک از این به بعد در کمیته فنی تیم‌های پایه حضور دارد.

وی درباره اینکه آیا نتایج ضعیف تیم امید پرسپولیس باعث برکناری بزیک بوده است؟ گفت: واقعیت این است که اگر بخواهیم نتیجه را ملاک قرار دهیم، هدف را گم می‌کنیم. الان ۶ بازیکن امید پرسپولیس در تیم بزرگسالان هستند که برانکو ایوانکوویچ هم از آنها راضی است. اینها نتیجه زحمات مربیان پایه است. برد واقعی برای تیم‌های پایه این است که در تیم بزرگسالان بازیکن داشته باشیم.

مدیر آکادمی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که «با این سیاست و دیدگاه چرا بزیک را از سرمربیگری برکنار کردید؟»، خاطرنشان کرد: مواقعی هست که در یک مجموعه یا یک تیم احساس می‌کنید یک نفر می‌تواند در پُست دیگر مثمر ثمر باشد. تاثیر یک مربی شاید بتواند در جای دیگر بیشتر باشد.

پنجعلی ادامه داد: ما در تیمهای پایه دنبال قهرمانی نیستیم. اگر قهرمانی بخواهیم، باید بودجه ۲ میلیاردی داشته باشیم. شرایط و امکانات برای قهرمانی فراهم نیست.

وی در خصوص اینکه آیا حکم برکناری بزیک را به وی ابلاغ کرده‌اند یا خیر، گفت: خیر، هنوز نه ولی چون این خبر رسانه‌ای شده است، نمی‌توانیم دروغ بگوییم.

مدیر آکادمی پرسپولیس درباره اینکه چه کسی تصمیم به برکناری بزیک گرفته است، یادآور شد: ما یک کمیته فنی متشکل از محمدخانی، عباس کارگر، جعفری و چند پیشکسوت دیگر داریم که این تصمیم با اتفاق نظر گرفته شد.

پنجعلی همچنین در خصوص انتقاد شدید مجتبی محرمی از برکناری بزیک و اینکه اعلام کرده است این تصمیم توسط «مدیران نالایق و غیر فوتبالی پرسپولیس با حمایت باند کثیف و مخوفی که چندین سال است مثل اختاپوس روی تیم‌های پایه پرسپولیس خیمه زدند، گرفته شده است» گفت: نمی‌دانم چرا مجتبی این حرف را زده است. شاید او عصبانی بوده. این چیز خاصی نبوده که بخواهد از جای دیگر تصمیم گیری شود. مجتبی می‌داند که من اهل معامله نیستم و آبرویم را بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارم.

مدیر آکادمی پرسپولیس در پایان گفت: این تصمیم صرفا فنی بوده است. ما امتیازات خوبی نگرفته بودیم. البته در یکی از مسابقاتمان با تیم نیروی هوایی اتفاقی افتاد که ۶ بازیکن ما را محروم کردند و از این نظر دست بزیک واقعا خالی بود.