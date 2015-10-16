۱۹ پروژه راهسازی برای تسهیل تردد در اربعین اجرایی می شود

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر پروژه های مختلفی در سطح استان ایلام برای تسهیل در رفت و آمد زائران طی ایام اربعین در حال اجرایی شدن است.

وی با اشاره به اینکه اجرای تقاطع غيرهمسطح ارغوان، اجرای روكش كنارگذر ايلام، روشنايی كنارگذر شرقی ايلام از جمله این پروژه ها هستند، گفت: فاز اول راهسازی چهارخطه ايلام صالح آباد به طول ۱۰ كيلومتر نیز در حال اجراست.

میرجعفریان عنوان کرد: تعريض شانه و شانه سازی مسير ايلام صالح آباد و روكش آسفالت محور ايلام صالح آباد مهران به طول ۶۰ كيلومتر نیز در حال اجرایی شدن قرار دارند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام افزود: ۵.۵ كيلومتر گاردريل در محور ايلام مهران نصب شده و تقاطع غيرهمسطح صالح آباد به طول سه کیلومتر نیز ساماندهی شده است.

وی ادامه داد: نقاط پرحادثه كيلومتر ۳۵ تا ۸۸ ايلام مهران(بغل بری،كوه بری، خاكريزی و خاكبرداری) رفع شده است.

میرجعفریان با اشاره به اینکه پل های محور صالح آباد به مهران تعریض شده، گفت: ۲۳ دهنه پل تعريض شده و ۶۲ دهنه پل در حال تعريض است.

وی عنوان کرد: عمليات احداث پل بزرگ كنجانچم نیز آغاز شده و پروژه راهسازی قطعه اول كنجانچم به طول پنج كيلومتر با ۴۸ درصد پيشرفت فيزيكی در حال اجرایی شدن قرار گرفته است.

وی افزود: پروژه راهسازی قطعه دوم كنجانچم به طول پنج كيلومتر با ۴۹ درصد پيشرفت فيزيكی در حال اجراست و علاوه بر این پل بزرگ زائر با ۹۵ درصدپيشرفت فيزيكی در حال اتمام شدن است.

میرجعفریان تصریح کرد: عمليات اجرايی كنارگذر شرقی مهران به طول هفت كيلومتر، عمليات اجرايی كنارگذر غربی مهران به طول هشت كيلومتر، تكميل بزرگراه مهران پايانه مرزی به طول ۱۵.۵ كيلومتر، اجرای روشنايی مهران پايانه مرزی به طول ۱۱ كيلومتر و....نیز تاکنون برای ایام اربعین محقق شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام عنوان کرد: در مجموع از محور ایلام-مهران-صالح آباد(محور اربعین) در ۱۹ قطعه عملیات اجرایی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان در دست اقدام است.

چشم انداز های حوزه راه و راه آهن استان ایلام

وی راجع به راه آهن استان ایلام نیز اظهار داشت: برای اتصال استان ايلام به شبكه ريلی دو كريدور مد نظر قرار دارد که كريدور اسلام آباد – ايلام – مهران- كشور عراق به طول ۱۶۵ كيلومتر و كريدور انديمشك – دهلران- مهران- ايلام( قطعه ای است از كريدور جنوب غرب به مركز و شمال شرق كشور ) طول اين مسير ۳۱۶ كيلومتر است كه توسط مهندسان مشاور مترا مطالعات توجيهی اوليه آن انجام شده است.

میرجعفریان با اشاره به چشم انداز حوزه راه استان ایلام اظهار داشت: احداث بزرگراه كرمانشاه- حميل- ايلام- مهران- كشور عراق ( ادامه بزرگراه كربلا) ۲۲۸ كيلومتر یکی از مهمترین پروژه های استان در آینده است.

وی ادامه داد: احداث بزرگراه انديمشك- دهلران- مهران- عراق (كريدور جنوب ايران به مركز عراق) به طول ۲۴۱ كيلومتر نیز از دیگر این پروژه ها برای توسعه استان در آینده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام بیان کرد: احداث مسير حميل – سيروان- بدره- دره شهر- آبدانان- انديمشك ( اين مسير بيش از ۱۵۰ كيلومتر مسير ارتباطی استانهای كرمانشاه به خوزستان را كوتاه خواهد كرد) نیز از دیگر چشم اندازهای استان در آینده است.

وی با اشاره به توسعه فرودگاه شهدای ايلام و بين المللی شدن آن، گفت: ايجاد فرودگاه در شهر مهران یکی از مهمترین نیازهای استان است.