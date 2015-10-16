نظامیان استرالیا نیز در افغانستان باقی خواهند ماند

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته رسما اعلام کرد برنامه خروج کامل سربازان این کشور از خاک افغانستان در پایان سال ۲۰۱۶ تغییر کرده و بر اساس زمانبندی جدید، تعداد پنج هزار و ۵۰۰ نظامی این کشور در سال ۲۰۱۷ در افغانستان باقی خواهد ماند.

گزارشات حاکی از آن است که استرالیا نیز احتمالا با این طرح همراه خواهد شد و بر اساس آن، نیروهای این کشور در پایان سال ۲۰۱۶ خاک افغانستان را ترک نخواهند کرد.

نظامیان خارجی مستقر در افغانستان مدعی هستند دولت این کشور برای مبارزه با طالبان به کمک آنها نیاز دارند. این در حالی است که طالبان بارها اعلام کرده است پیش شرط آنها برای صلح خروج کامل نیروهای خارجی است.