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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

۳ روز پیش از شهادت صورت گرفت؛

ماجرای آخرین دیدار سردار همدانی با رهبر انقلاب

ماجرای آخرین دیدار سردار همدانی با رهبر انقلاب

سردار شهید همدانی ۳ روز قبل از شهادت همراه با اعضای موسسه فرهنگی روایت ۲۷ با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، جمعی از اعضای موسســه فرهنگی هنری روایت  به همراه ســردار حســین همدانی به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدند. این دیدار روز دوشنبه۹۴/۷/۱۳ و   ۳ روز قبل از شــهادت سردار حسین همدانی انجام شد.

در حاشــیه ی این دیدار، سردار همدانــی توضیح کوتاهی دربــاره کتاب «مهتاب خین» که خاطرات شــفاهی خودشان است و نیز توضیحی درباره نمایشگاه کتاب در لاذقیه سوریه و استقبال چشمگیر از محصولات فرهنگی غرفه «بیست و هفت» بیان کرد. رهبر معظم انقلاب نیز از فعالیتها ابراز رضایت کردند.

کد مطلب 2941866

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