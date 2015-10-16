ماجرای آخرین دیدار سردار همدانی با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، جمعی از اعضای موسســه فرهنگی هنری روایت به همراه ســردار حســین همدانی به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدند. این دیدار روز دوشنبه۹۴/۷/۱۳ و ۳ روز قبل از شــهادت سردار حسین همدانی انجام شد.

در حاشــیه ی این دیدار، سردار همدانــی توضیح کوتاهی دربــاره کتاب «مهتاب خین» که خاطرات شــفاهی خودشان است و نیز توضیحی درباره نمایشگاه کتاب در لاذقیه سوریه و استقبال چشمگیر از محصولات فرهنگی غرفه «بیست و هفت» بیان کرد. رهبر معظم انقلاب نیز از فعالیتها ابراز رضایت کردند.