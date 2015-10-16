به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح جمعه در نشست هماهنگی ویژه علم و فناوری استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان یکی از پنج استان کشور برای ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری انتخاب شده است.

وی با اشاره به نگاه ویژه استاندار بوشهر و همچنین دولت به توسعه علم و فناوری، اضافه کرد: باید تلاش کنیم که برنامه‌های ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در استان بوشهر به بهترین شکل انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر بر لزوم تقویت بدنه کارشناسی در استان بوشهر تاکید کرد و افزود: باید آموزش‌ها توسعه یابد و در سطح ملی نیز نگاه ویژه‌ای به استان بوشهر صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید قابلیت‌های پژوهشی استان بوشهر در سطح ملی استفاده شود، بیان کرد: خرما، دریا، نفت و گار و پتروشیمی و آبزیان از ظرفیت‌های استان بوشهر است که باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.

زرین‌فر نیروی انسانی توانمند را یکی از ظرفیت‌های مهم دانست و ادامه داد: مردم این منطقه از ۲۰۰ سال پیش به خوبی در مقابل استعمار و استکبار ایستادند و بعد از انقلاب نیز به نسبت جمعیت خود بیشترین اعزام به جبهه را داشته‌اند.

مدیرکل پژوهش استانداری بوشهر نیز گفت: برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه منطقه علم و فناوری استان بوشهر صورت گرفته است و امیدواریم با همراهی همه مسئولان شاهد تسریع در ایجاد این منطقه باشیم.

جهانگیر شاهینی با اشاره به اینکه اساسنامه منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر تصویب شده و به زودی ابلاغ خواهد شد، ادامه داد: این منطقه با ترکیبی از بخش دولتی و بخش خصوصی توسعه می‌یابد.