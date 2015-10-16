بلغارستان در رویای شکست فرانسه/ایتالیا و چالشی به نام اسلوونی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی اروپا فردا شنبه در بلغارستان برگزار می‌شود که در نخستین بازی تیم ملی ایتالیا از ساعت ۱۷:۴۵ به وقت محلی در سالن آرمیک شهر صوفیا به مصاف اسلوونی می‌رود.

ایتالیا که در دور مقدماتی یک شکست خانگی را برابر فرانسه متحمل شده بود اکنون با چالش تازه‌ای مواجه است. اسلوونی با حذف لهستان در مرحله یک چهارم نهایی نام خود را به عنوان پدیده این مسابقات بر سر زبان‌ها انداخته است. اگر زایتسف و خوانتورنا روی فرم مطلوب خود باشند ایتالیا می‌تواند از تجربه خود برای این بازی استفاده کند.

دومین بازی را تیم‌های بلغارستان و فرانسه از ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی در همین سالن برگزار می‌کنند. فرانسه که در لیگ جهانی ۲۰۱۵ قهرمان شده بود اکنون نیز شانس نخست قهرمانی در اروپا است. این تیم با ستاره بی بدیل خود یعنی اروین انگاپت به تیمی شکست ناپذیر تبدیل شده است و باید دید رویای بلغارستان برای شکست این تیم در زمین خود تحقق می‌یابد؟