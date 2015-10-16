مقابله دانشجویان مسلمان پنسیلوانیا باباورهای نادرست نسبت به اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب سوره رئیس بخش ارتباط با جامعه در انجمن اسلامی دانشجویان گفت: حس می کنم وقتی مسئله اسلام و مسلمانان مطرح می شود، سوء تفاهم های بسیاری وجود دارد، چرا که برای رسانه ها ارائه یک چهره غیر انسانی از مسلمانان عادی و ساده است. روایتهایی که درباره مسلمانان وجود دارد بسیار ناامید کننده است.

وی افزود: به همین دلیل ما مجموعه برنامه های اکتشاف اسلام را برنامه ریزی کردیم تا بر شباهتهای دین اسلام با سایر ادیان تأکید کنیم و افرادی که با اسلام آشنایی ندارند دریابند که اسلام نیز چون سایر ادیان یک دین آسمانی است و تفاوت چندانی بین ادیان وجود ندارد.

برنامه "دیدار با یک مسلمان" با هدف رفع تعابیر نادرست رسانه ای درباره اسلام و مسلمانان در کشوری که تنها 38 درصد جمعیت آن یک تنها با یک مسلمان آشنایی دارند، برگزار شده است. این آمار توسط مرکز تحقیقات "پیو" در سال 2014 ارائه شده است بدین معنی که باقی 62 درصد از جمعیت آمریکا در میان دوستان و نزدیکان خود حتی یک مسلمان را نمی شناسد و با مسلمانان تا کنون برخورد نداشته است. در نتیجه این فرد هیچ اطلاعات دست اولی درباره اسلام و پیروان آن ندارد و قضاوتهایش درباره این دین آسمانی صرفا براساس دیدگاه رسانه شکل گرفته است.

فهمیدا سرمین رئیس انجمن اسلامی دانشجویان پنسیلوانیا گفت: ما دانشجویانی عادی هستیم و چون سایرین برای تحصیل در این دانشگاه حضور یافته ایم. ما تلاش می کنیم از طریق رویدادهای مشابه نشان دهیم که اسلام به عنوان بخش بزرگی از زندگی ما در دیدگاه سایرین دچار سوء تعبیر شده است و این دیدگاه باید اصلاح شود.

در این رویداد، اعضای انجمن اسلامی دانشجویان تلاش کردند با افرادی که در مقابل غرفه آنها می ایستند صحبت کنند. گاهی افرادی از آنها سوالاتی چون علت محجبه بودن زنان مسلمان می پرسیدند و پاسخهای کاملی از سوی دانشجویان دریافت می کردند. دانشجویان غیر مسلمان از برگزاری این رویداد بسیار استقبال کردند.