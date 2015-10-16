تردید یا اتهام زنی در عملیات های ضد تروریستی ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین از مخالفت کشورش با استفاده از زور در راستای حل و فصل بحران سوریه خبر داد و گفت که راهکار سیاسی برای این موضوع هنوز هم تنها راه موجود به شمار می آید.

وانگی یی که در بلغارستان به سر می برد بر حمایت کشورش از عملیات های بین المللی ضد تروریستی که همسو با قوانین بین المللی بوده و کمک های کشورها را نیز در پی خواهد داشت، تأکید کرد.

وزیر خارجه چین در ادامه گفت: لازم است تلاش های ضد تروریستی در عرصه بین المللی با یکدیگر هماهنگ بوده و هیچ تردید یا اتهام زنی در این خصوص وجود نداشته باشد.

وی افزود: زور نمی تواند هیچ مشکلی را حل کند؛ راه حل سیاسی راهکار اصلی به شمار می آید.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

در این میان، جبهه غربی-عربی حامیان تروریست های داعش روسیه را متهم کردند که حملاتش به جای گروه تروریستی داعش بر مخالفان سوری متمرکز بوده است.

گفتنی است، مقامات روسیه با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.

سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون دارای مشکلات زیادی بوده و در جبهه های متعددی با گروه های تروریستی مانند النصره و داعش مشغول مبارزه است. در این میان، محور عربی-غربی-صهیونیستی از هیچ تلاشی در راستای حمایت از تروریست های داعش و النصره در سوریه دریغ نکرده و تصاویر کمک های آن ها از طرق مختلف مانند ارسال هوایی تجهیزات به تروریست ها گواهی بر صدق این مدعا است.