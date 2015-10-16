مانور امداد و نجات کوهستان در ارتفاعات«گاماسیاب» دلفان برگزار شد

عباس اکبری در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری مانور امداد و نجات کوهستان در این شهرستان اظهار داشت: هدف از برگزاری این مانور را ارزیابی توان امدادگران و نجات گران این شهرستان در عملیات های کوهستانی بوده است.

وی همچنین ارتقا و توان افزایی تیم های امدادی و افزایش توان کمی و کیفی امدادگران در مقابله با حوادث پیش بینی نشده را از دیگر اهداف این مانور عنوان کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دلفان با اشاره به اینکه این مانور به مدت دو روز برگزار شده، اظهار داشت: در این مانور دو روزه از امدادگران و نجات گران زبده جمعیت هلال احمر استفاده و این مانور به صورت تخصصی و با موفقیت انجام شد.

اکبری اظهار داشت: استان لرستان به دلیل کوهستانی بودن یکی از استانهای کشور است که هرساله دستخوش حوادث گوناگون بوده و دستگاههای امدادی همواره باید آمادگی کامل در مقابله با آنها را داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری مانورهای متعدد شیوه ای برای به دست آوردن آمادگی نیروهای امدادی محسوب می شوند و ما با شبیه سازی یک اتفاق می کوشیم تا توانایی های خود را برای مقابله با حوادث غیر مترقبه بسنجیم و در این راستا توان افزایی، باز آموزی امدادگران و برگزاری دوره های آموزشی از برنامه های اصلی این جمعیت است.

شهرستان دلفان با دو هزار و ۷۴۰ کیلومتر مربع مساحت در شمالغربی استان لرستان قرار دارد.