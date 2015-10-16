تلاش آمریکا برای القای شکست استراتژی مقاومت در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما محمدجواد لاریجانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با اشاره به اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری درباره نفوذ دشمن با مذاکرات هسته ای همزمان شد، افزود: آمریکا و غربی ها درجریان مذاکرات هسته ای و پس از آن این گونه القا کردند که ایران پس از ۳۷ سال ایستادگی در برابر آمریکا مجبور به زانو زدن شد.

تلاش آمریکا برای القای شکست استراتژی مقاوت در ایران



وی گفت: قصد آمریکا این است که القا کند ایران در استراتژی مقاومتش شکست خورد و اگر این گونه شود دیگر طرف هایی که در جاهای دیگر مشغول مقاومت هستند روحیه شان را از دست خواهند داد.



لاریجانی با اشاره به دیدگاه های مختلف درباره مذاکرات هسته ای و برجام افزود: اکنون زمان پرداختن به این مسائل گذشته است و از این پس همه ازجمله منتقدان باید از دولت در اجرای برجام و توافق هسته ای حمایت کنند.

حمایت از گزارش کمیسیون ویژه برجام



این کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام و مشخص کردن چارچوبی برای اجرای آن را دو اقدام خوب مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: اگر چه قانون مصوب در این باره می توانست دارای بندهای قوی تری باشد اما حالا باید همه به دولت کمک کنند تا توافق خوبی انجام شود و جلوی سوء استفاده ها را بگیریم.

ایران بندهای مربوط به آزمایش های موشکی در قعطنامه شورای امنیت را نپذیرفته است



لاریجانی با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران افزود: آمریکا و غربی ها این آزمایش را زیر سؤال برده و اعلام کرده اند که این آزمایش موشکی توافق هسته ای و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده است، در صورتی که ایران پیش از این هم قطعنامه های مرتبط با این مسئله را نپذیرفته بود.

ادعای عقلانیت در کنار امدن با آمریکا اندیشه نفوذی در میان مسئولان نظام

وی با بیان اینکه غربی ها از تمام فرصت ها و تکنیک ها برای نفوذ در لایه های گوناگون نظام و کشور استفاده می کنند، گفت: در بین برخی مسئولان و اندیشمندان کشور این دیدگاه مطرح است که آمریکا را یک واقعیت می دانند که باید با آن کنار آمد تا مسائلمان حل شود و نام این روش را عقلانیت می نامند.



لاریجانی تصریح کرد: این بخشی از تأثیرپذیری و نفوذ در مراکز تصمیم گیری است که بسیار خطرناک است.



وی با بیان اینکه برخی حل مشکلات اقتصادی را به مذاکره با آمریکا مرتبط می دانند گفت: مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم ها نیست بلکه به خاطر بیماری اقتصادمان است که ما را زمین گیر کرده است.

استراتژی جمهوری اسلامی عدم سلطه پذیری است

این کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل با بیان اینکه ایران در منطقه کشوری مهم و قوی است که می تواند تصمیمات تأثیرگذار داشته باشد افزود: این مسئله را همه دریافته اند و این را هم می دانند که ما به هیچ طرفی حمله نخواهیم کرد اما استراتژیمان این است که سلطه آمریکا را نمی پذیریم.



لاریجانی گفت: این در حالی است که برخی مسئولان یا افراد صاحب نفوذ چنین ایده ای دارند که نامش را گفتگوی خوب با دنیا، اعتدال و عقلانیت می دانند.

ایجاد شبهه در استقلال کشور روی دیگر نفوذ است

وی افزود: برخی دیگر نیز شبهه در استقلال کشور می کنند که این روی دیگر نفوذ است و می گویند دوران استقلال در دنیا دیگر گذشته است در حالی که استقلال مفهومی سیاسی است که لوازمی همچون نظامی، سیاسی و فرهنگی دارد و معنایش آن است که ما خودمان برای کشورمان تصمیم می گیریم.



لاریجانی با اشاره به اینکه برخی مسئولان آمریکایی و غربی با وقاهت می گویند باید از هر روشی برای تغییر حکومت ایران استفاده کنیم گفت: این توهینی بزرگ به یک ملت است و هر دولتی که چنین توهینی به ملت ایران می کند باید به طور کامل روابطمان را با آن قطع کنیم.



وی با بیان اینکه متأسفانه قبح این قضیه رفته است افزود: هیچ دولتی نباید به خود اجازه دهد چنین توهینی به ملت ایران بکند.



این کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل با بیان اینکه آمریکا همواره در صدد نفوذ بوده و هست، حمایت آشکار از اغتشاشات سال ۸۸ را نمونه واضحی از آن دانست.



لاریجانی با بیان اینکه آمریکایی ها احساس می کنند که مسائل اقتصادی، ایران را پذیرای سلطه آنها کرده است گفت: حرف های برخی مسئولان در این باره هم آمریکاییها را تشجیع کرد.



وی با بیان اینکه مذاکرات هسته ای بنا بود صرفاً راجع به مسائل هسته ای باشد افزود: اما آمریکایی ها چند پیوست ازجمله مسائل نظامی کشور را به آن اضافه و در عمل باج گیری های فراوانی را برای خود طراحی کردند.

دولت با قدرت در برابر باج گیری ها بایستد



لاریجانی با بیان اینکه می خواهند با کاهش تحریم ها در باغ سبزی به ما نشان دهند گفت: پس از آن در برداشتن گام های بعدی سؤالات و خواسته هایی را از ایران در زمینه های مختلف نظامی و استراتژیک مطرح و بعد با شیطنت اعلام می کنند ایران در اجرای برجام تخلف کرده است و سپس شروع به باج گیری می کنند.

وی تصریح کرد: دولت باید با قدرت در برابر آنها بایستد و اجازه باج گیری ندهد.



این کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل افزود: نفوذ؛ لایه های مختلف اقتصادی، سیاسی، افکار عمومی، نظامی و امنیتی دارد.



لاریجانی گفت: اگر بچه های ما در آینده بخواهند مستقل باشند امروز باید برایشان سلطه گری و خوی استکباری آمریکا و استراتژی آن را توضیح دهیم.



دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین حقوق بشر را ازجمله مکانیزم های نفوذ و فشار دانست و افزود: این در حالی است که بدنام ترین و ناقض ترین حکومت ها در دنیا بیشترین حرف را از آن می زنند.



لاریجانی گفت: دوستان نزدیک آمریکا در منطقه دیکتاتورهایی بزرگ هستند که گاه حتی یک انتخابات هم ندارند.وی افزود: حقوق بشر دکوری برای فریب و اعمال فشار و نفوذ است.

جرم جیسون رضائیان تأثیرگذاری در حوزه های تصمیم گیری بود

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به محکومیت جیسون رضائیان گفت: جرم وی تأثیرگذاری در حوزه های تصمیم گیری بود.



لاریجانی با اشاره به تبلیغات اخیر غربی ها مبنی بر تلاش ایران برای مبادله جیسون رضائیان با شماری از زندانیان ایرانی در آمریکا، این مسئله را رد کرد و افزود: نیازی به معامله وجود ندارد زیرا بخش عمده ای از ایرانیان محبوس در آمریکا اتهامشان نقض تحریم هاست در حالی که جرمی مرتکب نشده اند.

برخی مسئولان مسئله نفوذ را جدی نگرفته اند



دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه ارتباطات جیسون رضائیان با برخی افراد سبب محکومیت وی شد گفت: آمریکایی ها می خواهند اینگونه القا کنند که سیستم قضایی ایران در پی حق و عدالت نیست و به فکر معامله است.



لاریجانی تصریح کرد: هر چقدر مسئله نفوذ را جدی بگیریم، استقلال و توانمندی کشورمان را بیشتر تضمین کرده ایم.

وی گفت: برخی مسئولان هنوز مسئله نفوذ را آنگونه که باید جدی نگرفته اند در حالی که باید به آن توجه کنند و برای جلوگیری از آن تدابیر لازم را بیندیشند.