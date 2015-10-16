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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

به منظورتحقق اهداف منطقه ویژه علم و فناوری؛

بوشهر برای زندگی جذاب‌تر شود/ لزوم بازطراحی معماری شهر

بوشهر برای زندگی جذاب‌تر شود/ لزوم بازطراحی معماری شهر

بوشهر - قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بوشهر باید برای حضور افراد و نیروی انسانی توانمند جذاب شود و باید بازنگری در نظام شهری صورت گرفته و شاهد بازطراحی معماری شهر باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابویی اردکانی صبح جمعه در نشست هماهنگی منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در سفر استانی رئیس جمهور مجوز ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری را کسب کرد و پیگیری‌های زیادی نیز برای آن صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هنوز در چرخه تجاری‌سازی محصولات عقب هستیم و باید کار بیشتری انجام شود، افزود: مشکل اصلی ما در بحث تبدیل علم به محصول در بخش عرضه نیست.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات دانشگاه‌ها و مراکز علم و فناوری ذات اقتصادی دارند، اضافه کرد: همه افرادی که در بخش علم و فناوری کار می‌کنند باید به سرعت به سمت تخصصی کردن فرآیندهای کسب و کار حرکت کنند.

بهترین ظرفیت توسعه بوشهر دریا است

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی و با توجه به قوانین حاکم بر دانشگاه امکان رسیدن دانشگاه‌ها به درآمدزایی وجود ندارد، بیان کرد: در استان بوشهر با وجود منطقه ویژه علم و فناوری باید برنامه‌ریزی‌ها دقیق باشد که از منابع به صورت دقیق استفاده شود.

ابویی به ظرفیت‌های مهم استان بوشهر اشاره کرد و بهترین ظرفیت را دریا دانست و ادامه داد: اگر مشکلات تحریم حل شود و سرمایه بیاید، می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد و مشکلات شرکت‌هایی چون صدرا را حل کرد.

وی با بیان اینکه منابع انسانی استان بوشهر برای رسیدن به نقطه مطلوب کم است،بیان کرد: باید شرایط پرورش نیروی انسانی فراهم شود و شرایط استان برای جذب نیروی انسانی توانمند خارج از استان مهیا شود.

امکانات رفاهی و تفریحی بوشهر افزایش یابد

قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مذاکرات خود با استاندار بوشهر در این زمینه، افزود: برای ایجاد شهر خلاق، اولین کاری که در نظام شهری انجام می‌شود بازنگری در نظام شهر است.

وی اضافه کرد: امکانات رفاهی و تفریحی و شرایط زندگی مناسب باید در سطح شهر فراهم شود و این شهر برای زندگی جذاب باشد تا افراد بیایند.

ابویی با تاکید بر اینکه برای بازطراحی معماری شهر باید یک مشاور قوی بیاید، تصریح کرد: تا زمانی که نیروی دریایی بخش عمده شهر را گرفته است، توسعه اقتصادی تحت تاثیر مسائل امنیتی خواهد بود.

کد مطلب 2941890

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