همایش شیرخوارگان حسینی در ۱۰۰ نقطه قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جمعه از ماه محرم و به منظور گرامیداشت شخصیت حضرت علی اصغر (ع) کوچکترین شهید کربلا، همایش شیرخوارگان در استان امروز در میان حزن و اندوه مادران برگزار شده است.

این همایش در سه هزار و ۵۰۰ شهر جهان و ۱۰۰ شهر و پایگاه مذهبی در استان قزوین برگزار می شود که با توجه به اعتقادات دینی هر سال با استقبال پرشور مادران و عزاداران حسینی روبرو می شود.

امامزاده حسین (ع)، مساجد امام خمینی(ره)، مکتب الزهرا در راه آهن، امامزاده علی(ع)، مسجد توحید و مسجد المهدی مینودر از جمله مکانایی است که همایش شیرخوارگان حسینی از ساعت ۹ صبح امروز با حضور مادران به همراه فرزندان شیرخوار برگزار شده است.

این مراسم توسط مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) در سراسر کشور برگزار می شود و امسال مجمع جهانی سربندهایی را با عنوان یا صاحب الزمان(عج) و یا علی اصغر(ع) و لباس های سبز و سفیدی طراحی کرده است تا شرکت کنندگان از آن استفاده کنند.

مداحی، سخنرانی با هدف تبیین ابعاد شخصیت علی اصغر (ع) و بیان هدف قیام امام حسین (ع)، مرثیه سرایی، گهواره گردانی و قرائت سوگند نامه و تلاوت قرآن از برنامه های این همایش است.

امامزاده حسین(ع) قزوین امروز مملو از جمعیت عاشقان حسینی است که مادران با فرزندان خود به صورت نمادین یاد علی اصغر(ع) را گرامی داشته اند.

سیزدهمین همایش شیرخوارگان حسینی در شهر محمدیه قزوین نیز امروز برگزار شد.

در این مراسم که در مسجد جامع شهر محمدیه برگزار شده است پس از مداحی و سوگواری سالار شهیدان و فرزند شیرخوارش حضرت علی اصغر(ع) مادران با همراه داشتن نوزادان شیرخوار خود که سربندهایی با نام امام حسین(ع) در سر داشتند با عزادارای و سوگواری در رثای فرزند سالار شهیدان اشک ماتم ریختند.

مادران شهر محمدیه همچنین مراسم نذرخوانی را با قرائت این سخنان که: «فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم و وی را برای ظهور نزدیکت برگزین» یا حسین گویان این مراسم را انجام دادند.