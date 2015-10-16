همایش شیرخوارگان حسینی در سیستان و بلوجستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در هر گوشه این دیار که نگاه می انداختی عشق به اهل بیت (ع) را می توانستی از چهره مادران عاشق، چشم انتظار و دردهای کربلا را در ورای گریه طفل های شیرخوار احساس کرد.

بار دیگر عشق به شیرخواره امام حسین (ع) در اولین جمعه ماه عزا محرم قد علم کرد و عاشقان در جای جای پهناورترین استان کشور گرد هم جمع شدند و این آئین را پاس داشتند، آئینی که همراه با اشک بود و آه و مداحی های تداعی گر تلخی های و دردهای روا شده کربلا بر اهل بیت رسول خدا بود.

در زاهدان نیز این آئین در حسینه سیستانی ها برگزار شد، از اوایل بامداد امروز مادران در صفوف طولانی چشم انتظار ورود به محل برگزاری این مراسم بودند، هر کس سعی کرده بود فرزندش را به نوعی سیاه پوش کند، یکی سربند یا حسین، یکی یا زینب و طفل شیرخوار دیگری یا علی اصغر (ع)، هنگام مداحی ذاکر اهل بیت نیز اشک و آه با هم گره خورده بود.

این همایش با حضور مادران و کودکان زاهدانی به منظور ترویج فرهنگ حسینی و اعلام ادامه راه امام حسین(ع) و شهادت فرزند شش ماهه ایشان در روز دوم محرم در حسینیه سیستانی های زاهدان با شور و نوای وصف نشدنی برگزار شد.

اشک های مادران و گریه کودکان عجیب هوای کربلا را زنده کرده و در آن فضای معنوی نور زینبی حاکم شده بود.

مسلمانان برای حفظ اسلام از عاشورا درس بگیرند

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در این آئین اظهار داشت: تمام مسلمانان جهان باید به منظور حفظ اسلام از عاشورا درس گرفته و آن را الگوی زندگی خود قرار دهند.

آیت الله عباسعلی سلیمانی با تاکید بر اینکه اسلام حقیقی را حضرت محمد (ص) بنیانگذاری کرد، گفت: اندیشه این اسلام در روز عاشورا توسط امام حسین (ع) نهادینه شد.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: بازگشت مسلمانانی که از راه حق و اسلام خارج و از ایمان به خداوند و قیامت غافل شده بودند مهمترین هدف امام حسین (ع) از قیام عاشورا به شمار می آید بر این اساس اکنون نیز که مشکلات متعددی دامنگیر جهان اسلام شده ضروری است مسلمانان از این نقشه راه به عنوان راه نجات اسلام بهره گیرند.

امام جمعه زاهدان گفت: هر کس دنبال اندیشه پاک در حوزه دین و انسانیت، مقاومت و آزادگی و اسلامیت است می تواند نهضت حسینی را الگو و سرمشق قرار دهد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان گفت: در زمانی که دشمنان به دنبال توطئه برای نشاندن غبار برروی اسلام، ایجاد شکاف در میان مسلمانان و هموار کردن راه برای رسیدن به اهداف خود بودند رهبر کبیر انقلاب اسلامی با تاسی از قیام عاشورا انقلاب اسلامی را بنا نهادند.