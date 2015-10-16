استقبال اشرف غنی از تمدید حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی با استقبال از تصمیم اوباما مبنی بر افزایش حضور نظامیان آمریکا در افغانستان اظهار داشت: امریکا متعهد است که در بخش آموزش و تجهیز و حمایت از نیروهای افغانستان، ما را پشتیبانی کند و در زمینه مبارزه با تروریسم با ما همکاری خواهد کرد.

وی تصمیم جدید واشنگتن را معقول و خوشحال کننده خواند و همکاری این کشور با نیروهای امنیتی افغان را موثر ارزیابی کرد.

روز گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرد زمانبندی خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان تغییر کرده و بر اساس برنامه جدید، پس از سال ۲۰۱۶ پنج هزار و ۵۰۰ نظامی آمریکایی در افغانستان باقی خواهد ماند. پیش از این قرار بود همه نظامیان آمریکا، به جز تعدادی اندکی برای محافظت از سفارت واشنگتن خاک افغانستان را ترک کنند.