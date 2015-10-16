راهیابی سه تنیسور ایرانی به نیمه نهایی تنیس زیر ۱۳ سال غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سه تنیسور ایرانی در دومین روز رقابت های تنیس زیر ۱۳ سال غرب آسیا در بیروت لبنان به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کردند.

در دیدارهای روز دوم، سیاوش شیردل موفق شد تنیسوری از کشور لبنان را مغلوب کند و به مرحله نیمه نهایی برسد.، مهتا خانلو و مهشاد شعیبی نیز با پیروزی مقابل تنیسور هایی از لبنان و اردن جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آوردند. نیلوفر زینال پور نیز مقابل تنیسور لبنانی شکس خورد و سهراب دگمه چین هم در برابر نماینده سوریه شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند.

رقابت های تنیس زیر ۱۳ سال آسیا از ۲۲ مهر ماه آغاز و تا اول آبان در شهر بیروت پیگیری می شود و نفرات برتر برای حضور در تیم آسیا انتخاب می شوند.