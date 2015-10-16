پشت پرده استعفای ناگهانی خاکپور/ نداشتن قرارداد یا اختلافات داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران چهارشنبه شب و در فینال رقابت های غرب آسیا برابر سوریه به پیروزی 2 بر صفر دست پیدا کرد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد اما در فاصله کمتر از 24 ساعت از این قهرمانی و زمانی که تیم وارد فرودگاه شد خبر استعفای محمد خاکپور از هدایت این تیم اعلام شد.

بعد از استعفای ناگهانی محمد خاکپور که کسی انتظارش را نداشت، حبیب کاشانی مدیر تیم فوتبال امید هم از این موضوع اعلام بی خبری کرد و کار خاکپور را هم خوب ندانست.

با این حال هنوز به درستی مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده که سرمربی تیم امید استعفا کرده است. سایت تابناک در گزارشی با اشاره به این موضوع نوشت: «یکی از دلایلی که باعث دلسردی محمد خاکپور از مربیگری امیدها شد افزایش بی توجهی ها به این تیم بود و کادر فنی مجبور می شدند با مشکلات کنار بیایند.

اصلی ترین موضوع نارضایتی خاکپور هم مبلغ قراردادی بود که فدراسیون با او منعقد کرده بود. مایلی کهن و خود خاکپور به این مسئله اعتراض داشتند. خاکپور می گفت؛ این رقم قرارداد در شأن مربیان ایرانی نبود و چرا باید یک مربی خارجی مثل وینگادا با فدراسیون قرارداد 360 هزار دلاری برای یک سال ببندد و از 7 بازی 4 باخت بیاورد و برود اما قرارداد مربیان ایرانی اینطور ناچیز باشد.

دومین مسئله که باعث ناراحتی شدید خاکپور شده بود نوع قراردادی بود که فدراسیون با او منعقد کرده! در قرارداد او آمده بود، اگر در حین یا بعد از قرارداد حرفی علیه فدراسیون بزند یا کلمه ای از دهانش در مورد فدراسیون خارج شود؛ فدراسیون می تواند تمام مبلغ قرارداد او را پس بگیرد! و این چنین بود که خاکپور هیچ نگفت و رفت.



خاکپور پس از استعفایش نامه ای را به مایلی کهن داد و با بازیکنان تیم ملی خداحافظی کرد و رفت. خاکپور ظاهرا از عملکرد حبیب کاشانی راضی است اما از برخی کاستی ها و اینکه نمی توانست برخی ملی‌پوشان امید را از کی روش بگیرد ناراضی بود.



حالا پس از استعفای او علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون می گوید، باید برای قبول استعفای خاکپور باید حرف های او را بشنویم این در حالیست که طبق قرارداد رسمی فدراسیون او نباید حرفی بزند. حبیب کاشانی هم می گوید، کار سرمربی تیم امید درست نبود او پس از 24 ساعت قهرمانی امیدها، کام مردم را با استعفایش در فرودگاه تلخ کرد ضمن اینکه هرچه با مایلی کهن تماس گرفتم موفق نشدم با او صحبت کنم. تلفن همراه حاجی در دسترس نبود و ...

به هرحال قبلا هم علیرضا منصوریان در شرایط حساسی مجبور به جدایی از امیدها شد که با توجه به حساسیت مسابقات المپیک مناسب است مسئولان فدراسیون با درایت موضوع این استعفا را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند که بی شک این کادر فنی شناخت خوبی از وضعیت امیدها دارند.»

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند هنوز به درستی مشخص نیست دلیل استعفای محمد خاکپور از هدایت تیم فوتبال امید چه بوده است اما برخی نزدکان به این سرمربی عنوان می کنند وی از وعده هایی که به او داده شده و عمل نشده هم دلخور است و ممکن است برخی اختلافات داخلی با مدیر تیم هم در این تصمیم تاثیرگذار بوده باشد.