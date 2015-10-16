مدارک و شواهد بوکسور دوپینگی ایران فردا به نادو ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسناد و مدارک بوکسور دوپینگی تیم ملی بزرگسالان فردا ۲۵ مهر در اختیار ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) قرار می گیرد.

حسن شاهینی که طبق قوانین وادا باید تا زمان رای قطعی دوپینگش نامی از وی برده نمی شد در تست دوپینگ پیش از اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا از مواد ممنوعه ای استفاده کرده که به گفته ی خودش به منظور افزایش وزن از سوی مربی محلی اش به وی داده شده است.

میزان محرومیت شاهینی بر اساس قوانین بین ۲ تا ۴ سال خواهد بود مگر اینکه وی شواهدی ارائه دهد که باعث کاهش محرومیتش شود. به گفته ی علی دانشمندفرد دبیر و سخنگوی فدراسسون بوکس شاهینی فردا مدارک و مستندات خود مبنی بر بی اطلاعی در مصرف ماده نیروزا را به ستاد مبارزه با دوپینگ ارائه خواهد کرد.