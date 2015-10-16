تغییری در حضور مستشاری ایران در سوریه ایجاد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یك مقام مسئول در وزارت امور خارجه ادعاهای مطرح شده در خصوص اعزام نيرو از ايران به سوريه را مردود خواند و گفت: هيچ تغييري در همكاري و حضور مستشاري ايران در سوريه ايجاد نشده و خبر سازيهاي رسانه ها و مقامات مختلف خارجي در اين خصوص تلاش براي تحريف روند جاري ميداني در جبهه هاي مختلف نبرد ارتش و نيروهاي مردمي سوريه عليه گروههاي تروربستي است.

اين مقام مسئول اضافه كرد: حضور مستشاري ايران در سوريه براي كمك به اين كشور در مبارزه عليه تروريسم بوده است و تبليغات رسانه ها براي تحريف حضور مستشاري ايران فرافكني و سر پوش بر حمايت هاي همه جانبه مالي؛ تسليحاتي و اطلاعاتي كشورهاي غربي و هم پيمانان منطقه اي آنها از گروههاي مختلف تروريستي تكفيري است.

وي اضافه كرد: تروريسم در سوريه و عراق وضعيت منطقه را به آشوب كشيده و دامنه هراس مردم سوريه از جنايات تروربستها و فرار به سوي مرزهاي كشورهاي همسايه و اروپا صحنه هاي رقت باري را پديد آورده و روزانه مردم بي دفاع توسط تروريستها به فضيح ترين اشكال ممكن كشته مي شوند؛ و كمك ايران به عراق و سوريه وظيفه بديهي ايران براي كمك به اين كشورها و بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است.

ياد آور مي شود طي روز هاي گذشته و متعاقب پيروزيهاي ارتش هاي سوريه و عراق عليه تروريستها در مناطق مختلف روند تبليغات و ادعاهاي جديد مبني بر اعزام نيروي جنگنده از ايران به سوريه دوباره مطرح شده است. از جمله روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا ادعا کرده ایران با اعزام نیرو به سوریه مداخله خود را در این کشور تشدید کرده است.

واشنگتن پست با طرح این ادعا افزود: صدها نیروی ایرانی در شمال و مرکز سوریه مستقر شده اند و بدین ترتیب، مداخله تهران در جنگ داخلی سوریه به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. آنها در تهاجمی بلندپروازانه برای بازپس گیری مناطق کلیدی از شورشیان به جنگجویان جنبش حزب الله -که هم پیمان ایران هستند- پیوسته اند. این در حالی است که جنگنده های روسی به حملات هوایی خود در سوریه ادامه می دهند.