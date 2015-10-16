شهرام امیری مدیر آرامگاه حافظ درباره اتفاقات حاشیه ای مراسم روز بزرگداشت حافظ که منجر به شکستن شیشه مزار حافظ شد به خبرنگار مهر توضیح داد و گفت: در حال حاضر اندازه‌های شیشه را گرفته و درخواست انداختن شیشه جدید را داده‌ایم. برنامه روز بزرگداشت حافظ خوب است اما چون فضای آنجا برای حضور جمعیت زیاد مردم کوچک است بازدید کنندگان هجوم می‌آورند.

وی افزود: هر ساله روز بزرگداشت حافظ را یک روز زودتر یعنی روز ۱۹ مهرماه برگزار می‌کنیم اما امسال چون قرار بود وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی حضور پیدا کند مجبور شدیم این برنامه را در همان روز ۲۰ مهرماه یعنی روز حافظ برگزار کنیم.

وی گفت: برای حدود هزار نفر کارت دعوت صادر شده بود و پیش‌بینی کرده بودیم حدود هزار نفر در آن ساعت حضور پیدا کنند اما چون ازدحام جمعیت پشت درهای آرامگاه بسیار زیاد بود مجبور شدیم درهای آرامگاه را باز کنیم بنابراین در زمان اجرای مراسم حدود ۱۵ هزار نفر حضور پیدا کردند.

امیری ادامه داد: در طول ۱۵ سالی که مدیریت این مجموعه را برعهده دارم این اولین سالی بود که مراسم بزرگداشت در روز بیستم برگزار می‌شد. هر سال شاهد حضور جمعیت زیادی از مردم هستیم حتی در روز بیستم از صبح تا ساعت یک بعدازظهر روز بیستم مهرماه حدود ۱۵ هزار نفر در آرامگاه حضور پیدا کردند اما معمولا چون مراسمی نداریم بازدید آنها نیم تا یک ساعت بیشتر طول نمی کشد.

وی تأکید کرد: ما پیش بینی نمی کردیم که این بار این مراسم آنقدر شلوغ شود که حتی مردم روی چمن ها و فضای سبز بنشینند. نزدیک به ۲ هکتار فضای سبز در این محوطه وجود دارد که بخشی از چمن های آن به دلیل حضور مردم تخریب شد البته این تخریب قابل بازسازی است.