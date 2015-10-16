ایستادگی در برابر ظلم با اتحاد کشورهای اسلامی ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه اظهار داشت: امروز منافع دشمنان اسلام در این است که مسلمانان جهان نتوانند دست به دست یکدیگر داده و متحد باشند اما باید به سمتی حرکت کنیم که مسلمانان با یکپارچگی، یک قدرت عظیم را تشکیل دهند.

وی افزود: اگر مسلمانان با هم متحد بودند و کشورهای اسلامی در دست صالحان و شایستگان بود، نه در دست آنان که جنون قدرت دارند، امروز مسلمانان قدرت بی نظیری در جهان داشتند و هیچ نیرویی توان مقابله با آنان را نداشت.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه امروز در برخی کشورها، مسلمانان گرفتار حکومت های جاهل، غاصب و ظالم شده اند، بیان داشت: حادثه منا در عربستان نمونه ای از این مساله بود که بیش از چهار هزار نفر از مسلمانان کشورهای مختلف در این فاجعه از بین رفتند در حالی که سردمداران این کشور گرفتار لهو و لعب و جنون قدرت خود هستند.

دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امر به معروف و نهی از منکر گفت: امام حسین(ع) بزرگترین آمر به معروف و ناهی از منکر بود که در برابر حکومت ظالم و فساد زمان خود ایستاد و ریشه های فساد را از بین برد.

وی افزود: خداوند وقتی به صفات مومنین اشاره می کند امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کند و این یک پیوند الهی در جامعه اسلامی است که مسلمانان یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ابراز داشت: البته امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نباید به صورت تحکمی و ریاستی باشد چرا که مساله رشد و ترویج فضائل و عدم ترویج رذایل است.

وی با بیان اینکه در جامعه باید ریشه های فساد را خشکاند و برخورد با خاطیان و فاسدان الزامی است بیان داشت: علاوه بر برخورد با فساد از هر نوعی که باشد، مهمتر این است که ریشه ها و زمینه های فساد در جامعه خشکانده شود.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه همه وظیفه داریم از طرفی در جامعه اسلامی اهل رحمت و مهربانی باشیم و از سوی دیگر در برابر دشمنان با شدت و قدرت برخورد کنیم گفت: ما به دنیا اعلام می کنیم که از رژیم ترور و وحشت اسرائیل بیزاریم و تحت هیچ شرایطی امریکا و اسرائیل و همدستانشان نمی توانند قدس را از بدنه اسلام جدا کنند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: خط مقدم دفاعی ما سرزمین لبنان، قدس، سوریه و عراق است پس باید میان مسلمانان اتحادی تشکیل شود تا از شر جنایتکاران رها شوند.

دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته اولیا و مربیان اظهار داشت: خانواده ها و مدارس به عنوان دو نهاد مقدس جامعه در کنار کانون مساجد باید در تعامل با هم باشند و تربیت فرزندان و دانش آموزان نمونه و وفادار به اسلام و اهل بیت(ع)، از همکاری و هماهنگی مربیان و والدین حاصل می شود.

وی یادآور شد: به تعبیر مقام معظم رهبری هوشیاری در برابر نفوذ دشمن چه در مساله برجام و چه در مواردی جز برجام اهمیت زیادی دارد

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: دشمن امروز از فرقه های ضاله که به هیچ اصلی از ارزش های انسانی پایبند نیستند دفاع می کند اما از مردم مظلومی که در کشورهای مختلف و مسلمانانی که تحت ظلم ستمکاران قرار گرفته و کشته می شوند دفاع نمی کند.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: مساله فضای مجازی نیز از دیگر مسائلی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و متولیان این حوزه باید دقیق عمل کنند و این فضا باید مدیریت شود تا مورد بهره برداری دشمنان در جهت منافعشان قرار نگیرد.

امام جمعه اراک در سخنان خود به روز صادرات، هفته بهداشت روانی، روز جهانی غذا و پوکی استخوان نیز اشاره کرد.

در پایان نماز جمعه اراک نمازگزاران با برپایی راهپیمایی و قرائت قطعنامه ای جنایات رژیم صهیونیستی و آل سعود در فلسطین و یمن را محکوم کردند.