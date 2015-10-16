مازندران ۲ سهمیه المپیک برزیل را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، برنامه ریزی برای کسب چهار سهمیه دیگر در رشته کشتی برای شرکت در المپیک برزیل را از دیگر اهداف پیش روی برشمرد.

وی از کسب ۳۳۴ مدال ورزشی در سطح بین‌المللی، آسیای و کشوری توسط ورزشکاران استان خبر داد و گفت: ورزشکاران استان بارها در میدان ورزشی پرچم مقدس جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآورده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، سرانه ورزشی استان را ۱.۱ دهم دانست و گفت: این سرانه در حالی است که نیمی از مدال‌های کشور را ورزشکاران استان کسب کرده‌اند.

حسین زادگان، افزایش سرانه‌ ورزشی را از مهم‌ترین نیازها برشمرد و گفت: در سفر هیئت دولت نیز به این مسئله توجه خاص شده است.

وی درباره ورزش همگانی بابیان اینکه ۱۷ درصد بانوان و ۳۰ درصد مردان در این رشته مشارکت دارند، تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی به توسعه ورزش‌های قهرمانی کمک می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، شمار هیئت‌های ورزشی استان را ۴۸ هیئت بیان کرد و گفت: در حوزه جوانان در دولت تدبیر و امید درزمینهٔ مسکن و اشتغال برنامه‌های خوبی تعریف‌شده است.