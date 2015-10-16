خاکپور گفت به خاطر مشکلات شخصی از هدایت تیم امید استعفا کرده است

سعید عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با قهرمانی تیم امید در رقابتهای غرب آسیا گفت: در مجموع تیم ما عملکرد خیلی خوبی در این مسابقات داشت. ما روند خوبی در نتیجهگیری در این بازیها داشتیم و خوشحالم که توانستیم این مقام را به دست بیاوریم و بین ۹ تیم عربی قهرمان شویم. زیرا ما تنها تیمی در این بازیها بودیم که عرب نبودیم و توانستیم که این قهرمانی را برای ایران به دست آوریم.
وی در خصوص عملکرد محمدرضا اخباری در این رقابتها افزود: محمدرضا اخباری با وجود جوانی، یک دروازهبان با تجربه است که توانسته حتی به تیم ملی بزرگسالان نیز دعوت شود. او یکی از بهترین دروازهبانهای ایران است که فصل گذشته در سایپا خوش درخشید و امسال نیز در ترکیب تراکتورسازی به یکی از مهرههای اصلی بدل شده است. او عملکرد خیلی خوبی در این بازیها از خود به نمایش گذاشت و در دیدار نهایی نیز چند توپ خوب را مهار کرد.
مربی دروازهبانهای تیم امید ادامه داد: البته امیر عابدزاده و محسنزاده دو دروازهبان دیگر ما نیز گلرهای خوبی هستند که با اخباری برای حضور در ترکیب، رقابت نزدیکی دارند. ما سه دروازهبان خیلی خوب داریم که هر سه شانس زیادی برای حضور در ترکیب دارند.
عزیزیان در رابطه با استعفای خاکپور از تیم امید خاطرنشان کرد: واقعا همه چیز خوب پیش میرفت و همه از قهرمانی خوشحال بودیم. حبیب کاشانی امکانات خوبی را برای تیم امید فراهم کرده بود و همه چیز طبق برنامه و نظر کادر فنی پیش میرفت. اما در بازگشت از قطر و در فرودگاه خاکپور همه را جمع و اعلام کرد که میخواهد استعفا کند.
وی تصریح کرد: خاکپور اعلام کرد که به علت پیگیری کارهای شخصیاش نمیتواند دیگر با تیم امید همکاری داشته باشد. اما با این حال امیدواریم که او دوباره به جمع ما بازگردد. ما حدود یک سال است که در این تیم فعالیت میکنیم و در حال حاضر شرایط خوبی داریم. من در یکی دو روز آتی با خاکپور تماس خواهم گرفت تا از او درخواست کنم که به تیم امید بازگردد و امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفتد.
مربی دروازهبانهای تیم امید ایران گفت: تیم امید تجربه خوبی از رقابتهای غرب آسیا به دست آورد. زیرا بازیهای نهایی در همین کشور قطر برگزار میشود و با برخی تیمها که در این رقابتها بازی کردیم، در بازیهای نهایی نیز با آنها روبهرو خواهیم شد. ما تیم خوبی داریم و این پتانسیل را داریم که پس از چهل سال به رقابتهای المپیک راه پیدا کنیم.
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