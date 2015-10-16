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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸

اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع آغاز شد

اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع آغاز شد

نشست سران کشورهای مشترک المنافع در قزاقستان کار خود را آغاز نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نشست سران کشورهای مشترک المنافع در شهر بورووی (Borovoy) قزاقستان آغاز به کار کرد.

قرار است در این نشست پیرامون مبارزه با تروریسم در عرصه بین المللی و نیز هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد موضوعاتی مطرح و بیانیه مشترکی صادر شود.

امضاء اسنادی در ارتباط با همکاری نظامی کشورهای عضو تا سال ۲۰۲۰ و نیز تلاش های همه جانبه برای تقویت و تحکیم امنیت مرزی این کشورها از سایر دستورهای کاری این اجلاس اعلام شده است.

در حاشیه نشست سران کشورهای مشترک المنافع قرار است اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور رؤسای جمهوری روسیه، قزاقستان ، ارمنستان و بلاروس نیز برگزار شود.

کد مطلب 2941957

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