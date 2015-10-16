پایان مهر، آخرین مهلت شرکت در دومین جایزه داستان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مینا فرشیدنیک با اشاره به اینکه بر اساس فراخوان، مهلت ارسال آثار سیام مهرماه ۹۴ به پایان میرسد، از شرکتکنندگان خواست داستانهای خود را تا این تاریخ به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.
وی افزود: در داستانهای ارسالی، شهر تهران باید نقشی محوری داشته باشد. به این معنا که داستان چنان با مؤلفههای شهری تهران گره خورده باشد که در مکانهای دیگری جز این شهر قابل تصور نباشد.
به گفته فرشید نیک درطول چهار ماه بعد از انتشار فراخوان، آثار متعددی از سراسرکشور به دبیرخانه ارسال و بررسی آنها نیز آغاز شده است. گزارش آماری داستانهای رسیده و روند بررسی این آثار آذر ماه در مجله داستان همشهری منتشر میشود.
بر اساس فراخوان جایزه «داستان تهران»، زمان داوری اولیه آبانماه خواهد بود و هیات داوران متشکل از علی خدايی، فرخنده آقايی، علی موذنی، بلقيس سليمانی و محمدحسن شهسواری در آذرماه داوری نهایی را برعهده میگیرند.
امسال رتبههای اول تا سوم جایزه داستان تهران به ترتیب ۷۰ میلیون ریال، ۵۰ میلیون ریال و ۳۰ میلیون ریال دریافت میکنند. از پنج اثر برتر نیز هر یک با مبلغ ۱۰ میلیون ریال تقدیر خواهد شد.
دومین جایزه «داستان تهران» از سوی ماهنامه داستان همشهری برگزار میشود.
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