فیلم/روز جهانی برائت از کودک کشان تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا گردانندگان کمپین «روز جهانی برائت از کودکان کشان صهیونیستی» از عموم هیئات، مداحان و سخنرانان مراسمات عزاداری درخواست کرده اند تا در کنار ذکر مصیبت اهل بیت امام حسین علیه السلام، به مظلومیت فلسطینیان و کودک کشی و جنایات رژیم صهیونیستی نیز بپردازند.