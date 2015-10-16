به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا گردانندگان کمپین «روز جهانی برائت از کودکان کشان صهیونیستی» از عموم هیئات، مداحان و سخنرانان مراسمات عزاداری درخواست کرده اند تا در کنار ذکر مصیبت اهل بیت امام حسین علیه السلام، به مظلومیت فلسطینیان و کودک کشی و جنایات رژیم صهیونیستی نیز بپردازند.
همزمان با روز هفتم ماه محرم صورت می گیرد؛
فیلم/روز جهانی برائت از کودک کشان تاریخ
جمعی از تشکل های مردمی و دانشجویی در اقدامی خودجوش، روز هفتم محرم که منتسب به حضرت علی اصغر (ع) است را «روز جهانی برائت از کودک کشان تاریخ» نامگذاری کرده اند.
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