ادبیات مخالفت با برجام اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با تاکید بر توسعه همدلی و همزبانی گفت: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور است، باید ادبیات خود را اصلاح کنیم.

وی افزود: اگر به برجام اعتراض داریم، باید در قالب یک ادبیات صحیح و شایسته باشد که دشمن نتواند از آن سوءاستفاده کند. همانگونه که در قرآن کریم در انتخاب کلمات به مسلمانان دستور داده شده است.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به اینکه دشمن به دنبال سوءاستفاده کردن از کم توجهی ما است، عنوان کرد: اگر با برجام مشکل داریم و یا اینکه نقاط ضعفی در آن مشاهده می کنیم باید با ادبیات صحیح و شایسته موارد را تذکر دهیم که استفاده از کلمات مناسب در خیابان، مسجد، بازار و دانشگاه باید مدنظر قرار گیرد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه امروز بحث برجام به یک قانون تبدیل شده است، تاکید کرد: زمانی که مجلس و شورای نگهبان برجام را تصویب کردند، به عنوان یک قانون باید به آن احترام گذاشت، نه اینکه با دو دستگی در جامعه بحث موافق و مخالف را مطرح کرد.

آیت‌الله ایمانی تصریح کرد: انسجام درونی ضرورت دارد و به عنوان یک سرمایه ملی باید با وحدت و همزبانی مراقب نقشه دشمنان باشیم؛ چراکه آنان به دنبال دو دستگی و تفرقه هستند.

وی با اشاره به نکاتی در خصوص پس از تصویب برجام گفت: باید پس از تصویب، ضعف ها برطرف شود؛ چراکه رهبر معظم انقلاب عزت، حکمت و مصلحت را به عنوان ارکان اساسی در سیاست خارجه مطرح کردند و در مساله برجام دولت باید آنان را رعایت کند و اجازه سوءاستفاده به دشمن ندهد.

امام جمعه شیراز با بیا اینکه دشمنان از طریق اتاق فکر طراحی سال های آینده را در نظر دارند، اظها کرد: دشمن می خواهد از طریق این مذاکرات در کشور نفوذ کند. آنان تلاش دارند امروز بذر بپاشند و نتیجه آن را ۳۰ سال دیگر درو کنند.

آیت‌الله ایمانی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که مشکل امروز دنیا، آمریکا است و هر جا حقی ضایع می گردد، آمریکا در آن دست دارد. حال امروز آمریکای مشکل ساز و مشکل آفرین می خواهد مشکل گشای منطقه و ایران باشد، بنابراین باید مراقب نقشه های دشمنان باشیم.

وی ادامه داد: مذاکره کردن در خصوص مباحث هسته ای بنا به دستور مقام معظم رهبری مانعی ندارد. جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای دنیا مذاکره می کند، به غیر از اسرائیل.

امام جمعه شیراز افزود: امروز، انتفاضه سوم مردم فلسطین آغاز شده، اما شاهد سکوت ناجوانمردانه کشورهای عربی- اسلامی هستیم و از طرف دیگر کشورهای غربی نیز از اسرائیل حمایت می کنند.

نماینده ولی فقیه در فارس تاکید کرد: تحولات اخیر سوریه و عراق نشان دهنده اثرگذاری ائتلاف است؛ چراکه داعش و آمریکا ناامید شده اند. آمریکا و انگلیس علاقه مندند که داعش در دستان آنها قرار داشته باشد تا بتوانند هر جور دلشان خواست از آن استفاده کنند و متاسفانه برخی ناآگاهانه و گروهی قلم به دست مزدور فضا را برای فعالیت های آنان فراهم می کند.