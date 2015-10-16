انتخاب ۵ استان برای منطقه ویژه علم و فناوری/فارس در مرحله ارزیابی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابویی اردکانی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: برنامه توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در واقع جاه‌طلبانه‌ترین و بلندترین افق جمهوری اسلامی در سال‌های آینده است. حرکتی شروع شده است که همه حرکت‌های توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه تمام مناطقی را که شناسایی می‌کنیم استان‌های پیشرفته هستند، ادامه داد: تمام تولیدات و خدمات آنها بر اساس علم و فناوری شکل می‌گیرد و تمرینی برای کشور است که فناوری را در یک مقیاس بزرگ در فعالیت‌های تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها و زندگی مردم وارد کند.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: با این برنامه توسعه علم و فناوری شهرها بازطراحی می‌شود و به سمت شرکت‌های دانایی‌محور و تولیدکننده دانش پذیرای نیروهای فکری و خلاق خواهد دفت.

تبدیل شهرها به کانون شرکت‌های دانش‌بنیان

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح، شهرها به کانون شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل می‌شوند، افزود: اگر الان نتوانیم مناطق ویژه علم و فناوری را توسعه دهیم، شرکت‌های دانش‌بنیان به علت نداشتن ریشه آن افراد برای زندگی در آن مناطق و افراد طرد می‌شوند.

ابویی اردکانی بیان کرد: باید تلاش شود تا افراد جوان که وارد عرصه کسب و کار می‌شوند و افراد خارج از کشور که دارای ایده و سرمایه هستند مناطق جذاب را برای سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری پیدا کنند.

وی گفت: هم‌اکنون پنج استان اصفهان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و بوشهر برای ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری انتخاب شده‌اند و فارس نیز این قابلیت را دارد و با توجه به درخواست‌های صورت گرفته در مرحله ارزیابی قرار دارد.

استقرار حلقه توسعه علم و فناوری

قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: در استان نقشه منطقه طراحی می‌شود و کانون‌های توسعه طراحی خواهند شد و در هر یک از کانون‌ها پهنه مناسب فناوری طراحی می‌شود.

وی از استقرار حلقه توسعه علم و فناوری خبر داد و افزود: باید تلاش شود که از ابتدای آمدن منطقه آزاد بوشهر، ایده علم و فناوری پیاده شود؛ در دیگر مناطق آزاد به علت پیاده نشدن این موضوع مردم بهره لازم را نبرده‌اند.

ابویی اردکانی تصریح کرد: باید کاری کرد که برای خیل عظیم جوانان که تحصیل می‌کنند، زمینه اقتصادی ایجاد شود که بتوانیم ارزش افزوده خود را در این شرایط ارائه کنیم.

دریا اولویت اول استان بوشهر

وی تصریح کرد: با ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در استان بوشهر، استان به این بلوغ می‌رسد که حلقه‌های لازم از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید در استان ایجاد شود و اگر فناوری لازم را داشته باشد جایی در زنجیره جهانی نخواهد داشت.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایده منطقه ویژه علم و فناوری این است که از ابتدای توسعه علمی تا زمان رسیدن به توسعه کامل بتوانید زنجیره ارزش را دریافت کنید.

وی ادامه داد: قابلیت اول استان بوشهر در دریا و فناوری‌های دریا و حمل و نقل دریایی است.