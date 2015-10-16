مجلس در تصویب برجام شتابزده عمل کرد/راه نفوذ دشمن را باید سد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های عبادی-سیاسی نماز جمعه که در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد با اشاره به تصویب سریع جزئیات برجام در مجلس شورای اسلامی گفت: در این مسئله مجلس سهل اندیشی را کاملا به نمایش گذاشت.

امام جمعه مشهد افزود: نمایندگان نخبه با آرای سایر وکلای مردم کمیسیونی تشکیل و در بازه زمانی ۴۰ روزه با نکته بینی و دقت زیاد برجام را بررسی کردند و جمع بندی خود را ارائه دادند اما مجلس بدون توجه به آن تحقیقات در سریع ترین زمان کلیات و جزئیات را تصویب کرد.

وی با بیان اینکه هیچ فردی حق توهین به مخالفان و موافقان آن طرح را ندارد، ادامه داد: هر چند مجلس نمونه کامل سهل اندیشی را به نمایش گذاشت اما هیچ فردی اجازه نخواهد داشت موافقان و مخالفان تصویب جزئیات برجام را غرب زده، معامله گر با تحریم و کاسب تحریم بخواند.

نمایندگان به عمق روند تصویب برجام دقت نداشتند

آیت الله علم الهدی افزود: مهم تصویب شدن و یا عدم تصویب برجام نبود بلکه روند تصویب آن دارای عمقی است که می تواند فاجعه آمیز باشد و این سهل اندیشی می تواند این فاجعه را به بار بیاورد.

خطیب جمعه مشهد اذعان کرد: مجلس موضوعی را که ۱۵ سال کشور، انقلاب و نظام را با خود درگیر می کند را تنها در ۱۵ دقیقه تصویب کرد و باید مطمئن باشند که خداوند این سهل اندیشی برخی نمایندگان را نخواهد بخشید.

نمایندگان باید با تصویب قوانینی منافذ ورود دشمن را مسدود می کردند

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در بند ۸ این طرح تصویب شده است دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی ‌شدن برجام به هیچ ‌وجه اجازه فرصت‌ طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه تصویب این بند به تنهایی کفایت نمی کند ادامه داد: نمایندگان ۴۰ روز با بررسی های خود منفذهایی که احتمال دارد بعد از برجام دشمن از آنجا نفوذ کند را مورد بررسی قرار داد، مجلس باید قانونی برای مسدود کردن این منافذ تصویب می کرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

اجازه حرف زدن به نمایندگان مجلس داده نشد

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه سهل اندیشی نمایندگان مجلس می تواند برای کشور فاجعه آفرین باشد، ابراز کرد: نمایندگان ۱۷۰ سوال در مورد برجام داشتند اما به آنان اجازه داده نشد تا مطرح کنند؟

وی بیان کرد:چرا این اتفاق رخ نداد؟ سهل اندیشی نمایندگان مجلس از همان نوعی بود که یاران خاص امام سحین(ع) را مجبور به ترک لشکر در شب عاشورا کرد.

مردم اجازه نفوذ دشمن را نخواهند داد

آیت الله علم الهدی عنوان کرد: رهبری فرمودند برجام چه تصویب شود و چه تصویب نشود باید بدانند که امریکا دشمن این انقلاب و مردم است، از روز اول پیروزی انقلاب امید ما بعد از خداوند به بیداری مردم بوده و همگان بدانند هر طرحی که بخواهد باعث نفوذ دشمن به داخل کشور شود با مقابله رهبری و پشت سر ایشان، مردم همراه خواهد بود.

امام حسین(ع) از ابتدای ورود به کربلاعمق فاجعه را مشخص کرد

آیت الله علم الهدی همچنین با اشاره به سالروز ورود امام حسین (ع) به سرزمین کربلا گفت: سید الشهدا بعد از ورود به کربلا فرمودند، قسم به خدا اینجا جایی است که باید بار زمین بیندازیم، خون ما ریخته می شود، حریم ما شکسته می شود و محل قبور ما است و این را جدم پیغمبر به من حدیث کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: وقتی امام حسین(ع) این جملات را گفتند زن ها و دخترا دور ایشان را گرفته و متعجب به آنان نگاه می کردند که ناگهان بغض سیدالشهدا ترکید و به سمت خداوند عرضه داشت خداوندا ما فرزندان پیامبر هستیم و ما را از سرزمین مدینه بیرون کردند، خداوندا حق ما را از بنی امیه بگیر و ما را پیروز بگردان.

خطیب جمعه مشهد ابراز داشت: چرا امام حسین(ع) از ابتدا این موضوع را به اصحاب و فرزندان خود گفتند؟ دلیل آن این بود که ایشان قصد داشتند تا عمق فاجعه را نشان دهند و هر فردی که نمی تواند آن را بپذیرد کربلا را ترک کند.

آیت الله علم الهدی عنوان کرد: تفاوت آن فردی که فهمید قرار است خون پسر پیامبر ریخته شود و آنان که متوجه این حقیقت نشدند در سهل اندیشی بود.