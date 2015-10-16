امنیت پایدار کشور مرهون مجاهدت سردارانی امثال شهید همدانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: امنیت پایدار و مثال زدنی کشور عزیز ایران مرهون مجاهدت و فداکاری امثال سردار سرافراز و قهرمان ملی و فاتح سنگرهای دفاع مقدس حاج حسین همدانی است.

وی بیان داشت: این شهید بزرگوار هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای کشور عزیز به شهادت رسید تا لطمه ای توسط دشمنان انقلاب و ملت به ایران اسلامی نرسد.

وی گفت: در فتنه ۸۸ و شروع اغتشاشات و آشوبهای ضد انقلاب با مدیریت سران فتنه، امنیت پایتخت به این مالک اشتر زمان و قهرمان میدانهای دفاع از انقلاب و نظام سپرده شد و اگر مدیریت بسیار خوب این عزیز نبود قطعا تهران در فتنه ۸۸ به عنوان ناامن ترین پایتخت های کشور جهان معرفی می شد.

حجت الاسلام لطفی اظهار داشت: حالا باید عملکرد مدعیان خط امام را با عملکرد شهید همدانی مقایسه کنیم خواهیم فهمید چه کسانی در خط امام و رهبری هستند و چه کسانی بعد از ارتحال امام بزرگترین خیانت را در حق امام و امت مرتکب شدند.

وی تصریح کرد: ایشان دلی پر از درد نسبت به سران فتنه و حامیان فتنه ۸۸ داشت و می گفت رئیس جمهوری سوریه از برخی سیاسیون و خواص کشورما ولایت پذیر است.

امام جمعه ایلام افزود: تجلیل بسیار باشکوه ملت از پیکر این شهید در تهران به ویژه در زادگاهش همدان حاکی از اخلاص و تعهد او و ارج نهادن به ۳۶ سال مجاهدت و ایثارگری و فداکاری این شهید عزیز است.

وی گفت: امثال سردار همدانی هزاران کیلومتر دور از مرزهای کشور غریبانه شهید شدند اما درداخل سوء استفاده های مالی و بروز و ظهور باندهای فاسد اقتصادی آن هم در اوضاع بسیار بد اقتصادی کشور مایه تاسف است.

امام جمعه ایلام با اشاره به آغاز هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر مهمترین و کار آموزترین برنامه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و دینی برای سالم سازی جامعه و جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی و سد محکمی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است.

وی بیان داشت: البته تحقق این فریضه الهی مبتنی بر اراده همه مردم به ویژه کارگزاران نظام اسلامی است و همه باید امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند.

حجت الاسلام لطفی اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر هم مسئولیت شرعی و هم مسئولیت انقلابی و سیاسی همه است.

وی با اشاره به ۲۴ مهر روز پیوند اولیاء و مربیان، عنوان کرد: اولیاء نسبت به دانش آموزان مسئولیت سنگینی دارند چراکه تعلیم و تربیت صحیح یکی از اساسی ترین برنامه های پیامبران الهی به ویژه رسول اعظم (ص) است.

حجت الاسلام لطفی یادآور شد: بشر در دنیای امروز که دچار بحران های فرهنگی -سیاسی و اجتماعی است و برق آسا بسوی دره سقوط در حرکت است به خاطر فاصله گرفتن از تعالیم حیات بخش اسلام و معارف اهل بیت است.

وی گفت: بحمد الله نظام آموزشی کشور پس از انقلاب با الهام گیری از اسلام ناب تحولات عمیقی در حوزه های فرهنگی و تربیتی ایجاد کرده است.

امام جمعه ایلام با اشاره به انتصابات ستادهای مردمی اربعین حسینی، گفت: انتصاب مسئول و یا اعضای آن ربطی به حقیر ندارد و ستاد مرکز بازسازی عتبات عالیات یک نفر را به عنوان رئیس ستاد عتبات انتخاب می کند و ستاد اربعین حسینی نیز مسئولیتش با ستاد بازسازی عتبات عالیات مرکز است.