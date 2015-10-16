همنوایی مادران سمنانی با حضرت رباب/علی اصغر درخشانترین چهره کربلا

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همایش شیرخوارگان حسینی صبح نخستین آدینه ماه محرم در ۴۰نقطه از استان سمنان، به یاد شش ماهه دشت کربلا برگزار شد و ندای لبیک یا حسین مادران دیار قومس با نجوای شیرخوارگان شهر و دیارمان در هم آمیخت و صحنه ای پر از عشق، شور و حسرت تیجاد کرد.

علی اصغر(ع) با زندگی کوتاه خود در کنار حسین بن علی(ع) تنها ندای لالایی رباب(س) و صوت ملکوتی بابا را شنید اما معنای عطش و شهادت را به همه فهماند و نام خود را در ردیف نخستین عشقبازان عاشورا حک کرد تا امروز و پس از یکهزار و ۳۷۶سال از ولادت و شهادت او، جهان، سیاه پوش به یاد لبان تشنه اش اشک بریزد.

اشک بریزد به یاد شیرخواره ای که خیلی کوچک بود اما تاثیری شگرف در تاریخ اسلام داشت و این چه شوریست که هنوز در دل ها فوران دارد و سرد نمی شود.

چشمان عاشقان یارای گریستن ندارد

امروز روزی است که اگر کسی یارای نگریستن به چشمان شیرخوارگان شهر و دیارمان را داشته باشد و این معصومیت را از اعماق دل درک کند لختی می تواند ببیند وقتی مداح امروز مراسم شیرخوارگان حسینی در سمنان می گوید، به کدامین گناه کشته شدم چه درس عشق و معرفتی می دهد این دستان کوچک طفل شش ماهه ای که از ولادت تا شهادتش در ظهر عاشورا و زمانی که آب نزدش شرمنده شد، روزهایی بیش نگذشته بود.

آری اینجا همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی است، جایی که شیرخوارگان شهرمان، در مساجد و تکایا چون یاس های سفید و زرد و ارغوانی، زیباترین جامه های خویش را برکشیده و به صف روی دست دستان مادران ایستاده اند گویا در این مکان ها شهنشاهی می گذرد، شهنشاه دل ها و قطرات اشک چون شبنمی چشم نواز همه جا را پر از عطر تازگی و بندگی کرده است.

برخی نخستین باری است که آمده اند، از کوچکی شان می توان دریافت و برخی برای ادای نذر، شفا، درمان و دعا آمده اند اما هر چه هست این خانه امروز حال و هوای دیگری دارد پس از شهادت شش ماهه دشت کربلا، همه خانه های خدا رنگ و بویی دیگر دارند. شاید شب سوم محرم امسال غروبی داشته باشد نقره ای تر از هر ستاره ای که به خاک افتاد و برای گلوی بی گناه علی اصغر(ع) تا ظهر عاشورا گریست.

فضای خانواده برای تربیت فرزندان موثر است

امام جمعه مهدیشهر، که میهمان مراسم شیرخوارگان حسینی مردم متدین شهرستان سمنان در سالن الغدیر این شهر بود، محیط خانواده و فضای خانواده را در تربیت فرزندان بسیار مهم دانست و گفت: والدین باید برای تربیت فرزندان خود، محیطی عاری از گناه، موسیقی مبتذل و ماهواره را فراهم کنند چراکه این عوامل محیطی بر تربیت طفل اثر منفی می گذارد.

حجت الاسلام محمد بارانی از والدین خواست تا فضای یاد و ذکر خدا و ائمه اطهار (ع) را در منزل برای فرزندان خود مهیا کنند و بیان داشت: تمام موارد روزمره در زندگی مادر و پدر از همان زمان بارداری بر روی جنین تاثیر گذار است لذا مادرانی که ذکر، یاد خدا و اهل بیت(ع) را در این دوران بر هر نوایی ترجیح می دهند، در تربیت فرزندان به سبک زندگی اسلامی موفق تر هستند.

وی درباره آداب شیردهی به نوزادان در فرهنگی اسلامی، افزود: یاد و ذکر نام خداوند متعال، داشتن وضو، تلاوت قرآن و یاد اهل بیت در زمان شیردهی، به مادران کمک می کند تا بتوانند آیده معنوی فرزندان خود را تضمین کنند.

حیا و حجاب دو مقوله ارزشمند برای زنان

امام جمعه مهدیشهر، انتخاب نام نیک برای فرزندان را از سوی والدین مهم تلقی کرد و گفت: در روایات آمده است اگر نام فرزندان، به تاسی از نام پنج تن آل عبا و یا ائمه معصومان(ع) محمد، علی، فاطمه و ... باشد، در آن خانواده برکت وجود دارد و آن فرزندان زندگی با برکتی در آینده نیز خواهند داشت.

بارانی با بیان اینکه عزت و حیاء نزد بانوان مقوله ای بسیار مهم است، ابراز داشت: امروز دشمنان دنبال بی حجابی هستند چرا که این حیای زنان مسلمان آنها را از انجام تهدیدات شومشان باز داشته است.

وی با تاکید بر اینکه هرکس لبیک یا حسین(ع) می گویید، باید حجاب زینبی(س) نیز داشته باشد، افزود: دختران امروز، مادران فردا و زنان جامعه اسلامی باید حجاب را به منزله انجام یک فریضه دینی جدی گرفته و در اشاعه فرهنگ آن کوشش کنند.

علی اصغر، یعنی درخشانترین چهره کربلا

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه اگر امروز شاهد برگزاری عزاداری جهانی برای طفل شش ماهه امام حسین(ع) هستیم، دلیل آن مظلومیت و سندیت آن است، گفت: امروزه هر فردی با هر مسلک، مذهب و آئین و حتی کسانی که به دین اسلام عقیده ای ندارند، شهادت حضرت علی اصغر (ع) را بدون گناه می دانند و در رثای شهادتش اشک می ریزند و نذر می کنند.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی با اشاره به اینکه علی اصغر، یعنی درخشانترین چهره کربلا، بیان داشت: علی اصغر(ع) بزرگترین سند مظلومیت و معتبرترین زاویه شهادت است و چشم تاریخ، هیچ وزنه ‌ای را در تاریخ شهادت، به چنین سنگینی ندیده است، علی اصغر را «باب الحوائج» می ‌دانند، گر چه طفل کوچک است، اما مقامش نزد خدا والاست.

وی تربیت نسل انقلابی، مکتبی و حسینی، توسل به حضرت علی‌اصغر(ع) و بیان مظلومیت شیرخوار امام حسین(ع) را از جمله اهداف این همایش برشمرد و افزود: صحنه‌های تکان دهنده و آموزنده عاشورا مانند شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) دلیل حقانیت مکتب و هدف است.

مهر ورزیدن به فرزند مایه نزول رحمت خداوند می شود

در دامغان نیز مراسم شیرخوارگان حسینی به میزبانی حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد و طی آن، استاد حوزه علمیه قم و کارشناس مسائل مذهبی و خانواده، با اشاره به شخصیت و جایگاه مادر از دیدگاه آیات و روایات اسلامی، گفت: جایگاه و حق مادر نزد خداوند متعال بسیار با ارزش و عظیم است.

حجت الاسلام سید صادق میرشفیعی با بیان اینکه داشتن فرزند دختر نعمت و فرزند پسر برکتی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نصیب خانواده ها می کند، بیان داشت: خانواده ها باید از نعمت و رحمت عطا شده توسط حق تعالی خوب نگهداری کنند.

وی افزود: دوست داشتن، مهر ورزیدن و بوسیدن فرزند مایه نزول رحمت خداوند به پدر و مادر می شود چرا که در مسیر تولد، پرورش و تربیت کودکان خداوند ثواب و حسنات فراوانی نصیب مادران می شود و بهترین اندوخته برای آخرت یک مادر تربیت فرزندی صالح مطابق تعالیم انسان ساز اسلام است.

شیرخورگان حسینی(ع) درسی از مکتب عاشورا

امروز شاید همه شرکت کنندگان در آئین ویژه شیرخوارگان حسینی به مناسبت نخستین آدینه ماه محرم الحرام، یکصدا درس های عاشورا را در گوش شیر خوارگان زمزمه کردند تا شهیدان کربلا را الگوی خود قرار دهند شهیدی شش ماهه که با لبان عطشان رفت تا برای شصت ساله ها نیز الگو شود.

صبر رباب(س)، استقامت و ایثار حسین(ع)، توان علی اکبر(ع)، رشادت ابوالفضل(ع) و تدین سجاد(ع) همه چنان آثاری در مکتب اسلام گذاشته اند که بی شک عاشورا را بزرگترین واقعه تاریخ اسلام می خوانند اما لبان تشنه شش ماهه حسین(ع) و گلوی چاک چاک علی اصغر(ع) چنان تصویری از بندگی، اخلاص و تدین از یک انسان در پهنای تاریخ نگاشت که هرگز نمونه اش در هیچ آسمان و زمینی یافت نمی شود.