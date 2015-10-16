برگزاری همايش شيرخوارگان حسينی در ايلام

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از محرم الحرام، همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و کودکان شیرخوار در استان ایلام برگزار شد.

در این همایش بزرگ، کودکان شیرخوار با لباس های سبز و سفید و پیشانی بندهای مزین به نام مبارک امام زمان(عج) و حضرت علی اصغر (ع) و قمر بنی هاشم (ع) به همراه مادران خود در مساجد و محافل شهرهای مختلف استان ایلام جمع شدند تا با گریه های حضرت علی اصغر(ع) هم نوا شوند و رباب را دلداری دهند.

مادران ایلامی امروز شیرخوارگان خود را به مراسم عزاداری شهید شش ماهه کربلا آوردند و با بوسه بر حنجره شیرخوارگان خود با آرمان های سید و سالار شهیدان کربلا تجدید میثاق کردند.

آیین های ویژه شیرخوارگان حسینی در مساجد و تکایای شهرهای دهلران، آبدانان، مهران، چرداول، ملکشاهی، ایوان، سیروان، بدره و دره شهر برگزار شد.