ایزدی از دور رقابتها کنار رفت/ پیروزی مردانی، اسبقی و یعقوبی

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات صبح امروز جمعه با حضور ۲۲۷ تکواندوکار از ۵۶ کشور به میزبانی انگلستان در شهر بندی منچستر آغاز شد. در نخستین روز این رقابتها تکواندوکاران اوزان ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان و ۶۷- کیلوگرم زنان به میدان می روند که از میان ۵ نماینده کشورمان یک عضو تیم بانوان از دور رقابتها کنار رفت و یعقوبی و اسبقی هم رقبای خود را شکست دادند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم بهنام اسبقی دور نخست ۱۰ بر ۲ «توماس افوزنیکو» از استرالیا را شکست داد. وی دور بعد در یک دیدار سخت به مصاف "هون کیم" از کره جنوبی می رود. این کره ای که نقره جهانی ۲۰۱۳ را شکست برابر اسبقی کسب کرده ، طلای جایزه بزرگ مسکو ۲۰۱۵ را در کارنامه دارد.

در همین وزن ابوالفضل یعقوبی در یک مبارزه برتر ۱۲ بر یک «مایکل هاروی" از انگلیس را شکست داد. وی در دومین پیکار خود در این رقابتها باید با یکی دیگر از نمایندگان میزبان رقابت کند. "مارتین استامپر" انگلیسی مدال برنز جهانی ۲۰۱۱ را در کارنامه اش دارد. یعقوبی در گرندپریکس ترکیه این تکواندوکار را با نتیجه ۶ بر ۴ برد.نماینده انگلیس که امروز را سرحال آغاز کرد در اولین مبارزه خود "ابل مندوزا" مکزیکی (نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۱۳) را ۲۰ بر ۸ درهم کوبید.

در وزن ۶۷- کیلوگرم بانوان شکرانه ایزدی در پیکار با «نور تاتار» نایب قهرمان ترکیه ای المپیک لندن و مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۵ نتیجه را ۸ بر صفر واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

همچنین در وزن ۸۷+ کیلوگرم سجاد مردانی در اولین دیدار ۷ بر یک «مارتین سیو» از آرژانتین را شکست داد. در همین وزن امید عمیدی دیگر نماینده کشورمان در اولین دیدار «والکر وودزیچ» آلمانی را پیش رو دارد. این تکواندوکار آلمانی هفته قبل در دیدار پایانی مسابقات المپیک ارتش‌های جهان به مردانی باخته بود.

این مسابقات در منچستر ادامه دارد و در سنگین وزن عمیدی و مردانی باید با رقبای خود دیدار کنند.