اعلام آمادگی افشین قطبی برای قبول سرمربیگری تیم امید ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران چهارشنبه شب و در فینال رقابت های غرب آسیا برابر سوریه به پیروزی ۲ بر صفر دست پیدا کرد و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد اما در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از این قهرمانی و زمانی که تیم وارد فرودگاه شد خبر استعفای محمد خاکپور از هدایت این تیم اعلام شد.

درحالی که هنوز وضعیت کادر فنی تیم فوتبال امید به درستی مشخص نیست، حبیب کاشانی مدیر این تیم از تماس هایی با وی خبر داده که برخی برای قبول هدایت تیم امید اعلام امادگی کرده اند. سایت تابناک در این مورد نوشته است: « کاشانی متن نامه خاکپور را که در آن خود کاشانی را هم متهم به عدم حمایت از مربی ایرانی کرده را افشا کرد تا نشان دهد این دو به پایان خط رابطه کاری خود رسیده اند.

حالا با توجه به نحوه کناره گیری خاکپور، آن هم در آستانه بازی های سرنوشت ساز انتخابی المپیک، باید منتظر معرفی گزینه جدید باشیم. در این میان خبری توسط اطرافیان کاشانی در اختیار رسانه ها قرار گرفته مبنی بر اینکه مربی خارج نشین فوتبال ایران هوای بازگشت به سرش زده و حالا که با کارنامه ضعیف خود بدون تیم شده است می خواهد هر طور شده به فوتبال ایران برگردد.

نام این مربی افشین قطبی است که مدتی است دستیار کلایورت در تیم یک جزیره ناشناخته شده و فعلا با نتایجی که در شیمیزو گرفته هیچ مشتری ندارد. این مربی آمریکایی که ملیت اصلی خود را در ژاپن پنهان کرده بود حالا برای مدیرعامل سابقش پیغام فرستاده که آمادگی دارد هدایت امیدهای ایران را برعهده بگیرد و خاطره قهرمانی پرسپولیس را با بردن فوتبال ایران به المپیک زنده کند.»