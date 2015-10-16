به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود عالی، پیش از ظهر امروز در همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه سیدمحمدآقای یزد اظهار داشت: سفر امام حسین (ع) با خانواده و اهل بیتشان به کربلا، یک سفر نظامی نبود بلکه سفری بود تا در آن چهره خبیث دشمن را به دنیا نشان دهد و در طول قرن ها، وجدان‌های بیدار از این همه خباثت تبری پیدا کرده و به سمت حق تولی جویند.

وی با بیان اینکه مظلومیت امام حسین (ع) در واقعه کربلا به دلیل خباثت بیش از حد دشمنان ایشان بوده است، افزود: هرکس بتواند این مظلومیت را بیشتر نشان دهد، بیشتر می تواند خباثت دشمنان پسر پیامبر خدا (ص) را برای جهانیان روشن کند.

عالی خاطرنشان کرد: کودک کشی در کربلا، ضعف دشمن را بیش از پیش نمایان کرد و حضرت علی اصغر (ع) بزرگترین سند مظلومیت امام حسین (ع) بود و امروز دنباله رو دشمنان کودک کش کربلا، وهابیون در یمن و صهیونیست ها در فلسطین هستند و باید خباثت آنها نیز به دنیا نشان داده شود.

این استاد حوزه و دانشگاه نشان دادن مظلومیت طفل شیرخوار کربلا در همایش شیرخوارگان حسینی را بعد تبلیغی این همایش دانست و افزود: این همایش یک بعد تربیتی نیز دارد که اولین بعد آن، تحت تاثیر قرار دادن همین طفلان شیرخوار است.

وی افزود: عده‌ای گمان می‌کنند این خردسالان و نوزادان نمی توانند درک درستی از این مراسم داشته باشند اما واقعیت این است که طفل شیرخوار و خردسال با عقل خود مسائل را تحلیل نمی کند بلکه با فطرت خود، رحمت را دریافت می کند.

عالی، یک بخش دیگر از بعد تربیتی این همایش را حضور زنان مومن و عفیف در این مراسم دانست و افزود: هر فردی که با پوشش و حیای خود وارد این مراسم می‌شود، در واقع یک الگو درست می‌کند و چنین الگویی در جهانی که اکنون زندگی می کنیم، بسیار لازم و ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگی که امروز غرب در کشور ما حاکم کرده است، به تدریج اختیار فرزندان را از دستان پدر و مادر خارج و دوستی با جنس مخالف را جایگزین دوستی و الفت با پدر و مادر می کند.

عالی همچنین بیان کرد: امروز نوجوانان و جوانان ما به جای اینکه برادران و خواهران آنها، همراه آنها باشند، مدام به دنبال تلفن همراه خود هستند و در فضای مجازی خود غرق شده اند و فضای مجازی متاسفانه افراد نزدیک و خانواده را دور و غریبه ها را نزدیک کرده است.

وی تصریح کرد: ضرر این افراط و بی برنامگی در استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که اختیار آن در دست ما نیست، ‌ بسیار است و صرف نظر از اتلاف عمر، دوستیهای ناپاک، از هم گسستگی های خانوادگی و ...، یک تربیت و یک اخلاق جدید را برای فرزندان ما باب کرده و این اخلاق به تدریج در خانواده ها گسست ایجاد می کند و ارتباطات عاطفی و صمیمانه از بین می رود.

عالی یادآور شد: صدمه این روحیات حتی در بین زوجین نیز دیده می شود و همانطور که در روایات آمده، ‌ در آخر الزمان آمار طلاق و سستی پیمان زوج ها افزایش پیدا می کند همچنین بی احترامی میان بچه ها و والدین، ‌ قطع رحم و خانواده از هم گسیخته زیاد می شود و در چنین شرایطی دیگر نمی تان برای ولی خدا سرباز تربیت کرد.

وی تاکید کرد: بزرگترین و مهمترین بحران فرهنگی غرب، امروز بحران خانواده است و غرب تلاش می کند این بحران را به کشورهای ما نیز سرایت دهد و اگر نتوانیم در این شرایط، مدیریت تربیت را به دست بگیریم، با بحران فرهنگی مواجه خواهیم شد.

عالی با بیان اینکه امروز ۹۰ درصد جوانان ما در فضای مجازی فعالیت دارند، اظهار داشت: اگر نتوانیم فضای مجازی را کنترل کنیم، یک فرصت بزرگ را به یک تهدید بزرگ تبدیل کرده ایم.

وی خطاب به بانوان حاضر در این همایش عنوان کرد: حضور شما علاوه بر اینکه نکته ای تربیتی برای فرزندانتان دارد، ارائه الگو و یک مدل تربیتی برگرفته از فرهنگ اهل بیت (ع) است.

این همایش امروز در مرکز استان یزد در شاهزاده فاضل و حسینیه سید محمد آقا همچنین در ۱۵۰ نقطه از استان یزد برگزار شد.