دشواری های زندگی نابینایان در پایتخت/حذف موانع فلزی از پیاده روها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: بیش از ۷۰۰ هزار نابينا و کم بینا در كشور وجود دارد كه حدود ۱۰۰ هزار نفر از اين تعداد در تهران زندگي مي ‌كنند و مدیریت شهری اعتقاد دارد همان‌ طور كه امكانات زندگي براي ۹ ميليون شهروند اين كلانشهر روز به روز بهتر و بيشتر مي شود، امكان زندگی براي ۱۰۰ هزار شهروند نابيناي پايتخت نيز بايد فراهم شود.

وي با اعلام اينكه حمايت از جانبازان و معلولان در امور شهری همواره مورد تاكيد شهردار تهران است، خاطرنشان كرد: شهردار تهران، مجموعه تكاليف و وظایفی را براي رعايت حقوق معلولان و جانبازان به حوزه هاي مختلف مديريت شهري از جمله حوزه حمل و نقل ابلاغ فرموده اند که احداث پایانه ویژه حمل و نقل جانبازان و معلولان و اختصاص سرویس های مناسب سازی شده به این منظور و اختصاص سرویس رایگان به دانش آموزان مدارس استثنایی از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه تا وقتي تردد شهروندان عادي در معابر شهري به سختي انجام مي شود، حركت نابينايان در شهر با سختي هاي به مراتب بيشتري رو به روست، اظهار كرد: به اين منظور، در چند دهه اخير نسبت به احداث پياده راه ها در محورهاي اصلي شهر و مناسب سازی پياده روها در بسياري از نقاط شهر اقدام شده كه اين اقدام تا حدودي توانسته شرايط را براي عبور و و مرور نابينايان بهتر كند.

تشكري هاشمي با بيان اينكه يكی از مشكلات تردد نابينايان، علمک های فلزی است كه عموماً به منظور جلوگيري از ورود موتورسيكلت به پياده روها نصب شده اند، تصريح كرد: اخيراً تلاش كرده ايم تا جاي ممكن، نسبت به حذف اين دستک هاي فلزي كه بيشتر از اينكه مانع ورود موتورسيكلت ها باشند،‌ مانع حركت راحت نابينايان و عبور ويلچرسواران شده اند، اقدام كنيم.

وي با تأكيد بر اينكه پيش بينی صندلي ويژه معلولان در اتوبوس هاي شركت واحد و قطارهاي مترو از جمله اقداماتي است كه به منظور سهولت در تردد معلولان از طریق ناوگان عمومی به عمل آمده، ‌اضافه كرد: البته اين مهم مشروط به اين است كه اين صندلي را ساير مسافران اشغال نكنند و به شهروندان معلول اجازه دهند تا از حداقل امكاني كه براي آنها در نظر گرفته شده، ‌استفاده کنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه نصب بالابر در برخي از پل هاي عابر پياده و تجهيز بسياري از پل ها به پله هاي برقي از ديگر اقداماتي است كه به منظور تردد آسان عموم شهروندان از جمله نابينايان به عمل آمده،‌ اظهارداشت: اين مهم در قالب مناسب سازي ايستگاه هاي اتوبوس به ويژه اتوبوس هاي تندرو و همچنين تجهيز ايستگاه هاي مترو به پله برقي و نيز نصب بالابر در تعدادي از ايستگاه ها انجام شده است.

تشكري هاشمي با بيان اينکه مناسب سازي امكانات حمل و نقلي براي عموم معلولان از جمله نابينايان محدود به ايستگاه هاي مترو و بي آر تي نيست، تصريح كرد: ۴ پايانه مسافري تهران نيز براي استفاده اين عزيزان مناسب سازي شده اند، ضمن اين كه چراغ هاي راهنمايي تعدادي از تقاطع هايي كه تردد نابينايان از آنها بيشتر است،‌ مجهز به امكاني شده اند كه عابر نابينا بتواند هنگام عبور از آن، چراغ را براي خودروهای عبوری در وضعيت قرمز دهد.

وي با تأكيد بر اينكه شهر ايده آل و مطلوب، شهري است كه حضور در شهر و استفاده از امكانات، فضاها و معابر شهري براي تمام شهروندان آن امكان پذير باشد، خاطرنشان كرد: در چنين شهري شهروندان معلول از جمله نابينايان بايد بتوانند مانند شهروندان عادي به شهر و خدمات شهري دسترسي داشته باشند، هر چند به منظور رسيدن به چنين شهري راهي دراز در پيش داريم اما مديريت شهري تهران در چند دهه اخير در مسير رسيدن به چنين شهري تمام سعی و تلاش خویش را به کار گرفته است.